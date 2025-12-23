綠色人才缺口3萬人 科技、製造與營建叫急

與綠能、環保、永續發展相關的職缺高達3萬人！環境部23日與104人力銀行公佈《2025 下半年綠領人才就業趨勢報告》，綠領人才缺口逼近 3 萬個，較 8 年前成長 278%；最需要綠領人才的產業包括電子、半導體、製造業與營建等產業。環境部部長彭啓明表示，會透過與大學合作推動永續課程，提升就業銜接效率。

綠領AI工作熱門

綠領是指致力於永續發展、氣候行動與環境治理的專業人才。環境部與 104 人力銀行23日共同發布《2025 下半年綠領人才就業趨勢報告》，台灣綠領徵才企業家數已由2018年的1400多家成長至今年4157家，8年成長182%；綠領人才缺口逼近 萬個；較8年前成長278%。

報告指出，綠領人才需求涵蓋12項淨零關鍵戰略的多元領域，前6大需求產業包括：電子資訊/軟體/半導體、一般製造、建築營造/不動產、知識服務（法律、會計）、醫療保健與批發零售。綠色製程、節能、環安衛、永續報告與AI優化能力已成科技業核心能力，今年綠領AI相關工作有5340個，占所有綠領工作數的 18.2%，高於整體市場AI工作占比10%。

綠領職缺薪水更高

綠領 AI 最受企業青睞的職務包括：軟體工程（綠領 AI 最大缺口）、工程研發、解決方案/AI 相關業務、專案管理/產品管理、製程工程與行銷分析，且企業公開揭露綠領職缺的月薪中位數為4萬元，比整體職缺公開揭露月薪中位數3.8萬高出5.3%，顯示企業對於具備專業證照、永續管理能力、AI 技能者更具彈性並願意提供更佳條件。

彭啟明表示，環境部已於114年攜手32所大學合作推動「環境部淨零綠領人才培育課程」，明年則將與各部會合作推出綠領人才plus加值課程，確保課程內容能貼近政策方向與產業實務，協助不同背景的人才逐步補足所需能力，縮短學用落差、提升就業銜接效率。

