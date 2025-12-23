綠領人才年薪200萬超吸金 環境部明年推加值課程

綠領職缺成為職場新寵。環境部與104人力銀行23日共同發布報告指出，受全球淨零轉型帶動，台灣綠領人才缺口已逼近3萬個，八年來大幅成長278%；其中高薪綠領年薪破200萬元已非少見，環境部也將從明年起展開跨部會合作，推出符合產業需求的淨零培育課程。

《2025下半年綠領人才就業趨勢報告》顯示，台灣綠領徵才企業家數由2018年的1,400多家，倍增至今年的4,157家，成長182%。觀察產業分布，電子資訊、軟體、半導體業需求最高，目前約有6,100個職缺；一般製造業以5,700個排名第二。綠領工作也與AI技術深度融合，2025年綠領AI相關工作達5,340個，較八年前暴增388％，最受青睞的職務包括軟體工程、工程研發及解決方案業務。

綠領職缺薪資也優於市場平均。報告中指出，綠領月薪中位數為4萬元，較整體職缺高出5.3%；高薪群（PR75）月薪則達4.6萬元。104人力銀行彙整實例，化工業永續管理月薪7萬元，機械背景的廠務永續與碳盤查年薪160萬元，水資源工程的海外主管年薪210萬元，電機PM儲能業務主管年薪更可達240萬元。

綠色科技產業穩定擴張是需求升溫的主因。104人力銀行指出，2020至2024年，台灣綠色科技產業附加價值成長近55%，達5,123億元，就業人數四年內新增11萬人，出口規模亦成長近2成。在歐盟統計局 (Eurostat) 環境商品與服務部門（Environmental Goods and Services Sector, EGSS）七大核心領域中，台灣在「減緩與保護技術」相關就業最亮眼，就業人數四年間成長超過150%，循環經濟、能源效率、水資源管理等基礎型領域成長相對穩健，成長幅度年均維持8%至10%。

環境部部長彭啓明強指出，企業面對全球供應鏈的淨零減碳要求，半導體、生醫、營建、金融、零售等產業持續招募綠領需求，環境部將在明年起，與各部會合作推出綠領人才plus加值課程，確保課程內容能貼近政策方向與產業實務，協助不同背景的人才逐步補足所需能力，縮短學用落差、提升就業銜接效率。