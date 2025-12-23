邁向智慧工地管理新時代 中鼎「綠色環保優良工地」獲台電肯定

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎總經理李銘賢（右）接受台電總經理王耀庭頒獎。圖／中鼎提供
中鼎集團長期致力以核心本業打造環境與經濟雙贏的「綠色工程」。近期執行台電公司「台中電廠新建燃氣機組計畫」，以智能及綠色技術專長，透過科技應用提升污染防制效率，提升節能減排成效，讓環境管理更加精準與智慧化，優異成效榮獲台電「2025綠色環保優良工地評鑑」優等獎肯定。中鼎李銘賢總經理代表接受台電王耀庭總經理頒獎表揚。

本評鑑由台電主辦，旨在表揚落實「綠色環保工地」管理及友善環境的優良工程團隊。中鼎李銘賢總經理表示，本案執行期間，中鼎團隊配合主管機關的精進措施並遵循最新環保法規，導入多項智慧應用，包括：AI智慧判別系統、環境感測設備、工程機具清潔排放自主管理標章等，並積極運用綠色技術，如發電廠底灰再利用、於排水系統放養魚群捕食孳生源、設立分電盤減少空污、廢石破碎與灌漿模板及拆箱廢料的再利用等，大幅降低施工過程對環境的影響，為中鼎「綠色工程」的最佳實踐。

除了本案的優異表現，在電力領域，中鼎是台灣唯一兼具電廠及液化天然氣（LNG）接收站統包工程能力的廠商，不僅參與全台各時期的電廠建設及所有營運中的接收站相關工程，更成功將實績拓展至馬來西亞、越南、泰國、印度等地。因應「煤轉氣」的能源轉型趨勢，中鼎今年已陸續得標通霄、大林、國光等燃氣電廠，以及中油洲際與台塑麥寮LNG接收站等指標專案，持續協助政府穩定電力供應，同時建構穩定、低碳、永續的能源體系，實踐「地球永續的把關者」的ESG願景。

中鼎 電廠 台電

