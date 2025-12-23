快訊

經濟部運動部合作 運動產業創新最高補助1200萬元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
SIIR計畫針對符合《運動產業發展條例》相關產業的創新應用，加碼提高補助上限。圖／本報資料照片
經濟部宣布，115年度「服務業創新研發計畫SIIR」即日起受理申請，商業署表示，新一年度與運動部合作，針對符合《運動產業發展條例》相關產業的創新應用，加碼提高補助上限，個別創新類別最高補助可達200萬元、合作創新類別最高可達700萬元，國際化進階創新更可達1200萬元。

SIIR計畫旨在協助服務業強化服務創新能量、提升營運效率與智慧科技應用深度；並鼓勵企業將再生設計、資源循環與低碳價值主張融入商業模式，並強化市場驗證，確保創新成果具可行性並能落實於實際營運。此外，推動流通、餐飲、設計、生活、休憩、運動等多元服務場景創新，打造跨域合作。

SIIR計畫針對符合運動產業發展條例的相關產業創新應用，提高補助上限，商業署期待透過跨部會合作，推動運動產業商業服務模式的整合應用與價值提升，協助運動產業蓬勃發展。

115年度SIIR計畫全面採線上申請，須使用工商憑證登入申請系統完成資料填寫與計畫書上傳，受理期間自即日起至115年1月30日（五）17:30止。商業發展署表示，服務業在我國經濟與就業結構中具有重要地位，透過SIIR計畫補助，協助更多服務業以創新技術與永續思維強化競爭力。

相關新聞

中研院示警產業分化嚴重 預測明年經濟成長率3.71％

中央研究院經濟研究所昨上修今年經濟成長預測至百分之七點四一，並預估明年經濟成長率可達百分之三點七一，兩項數字均為國內主要...

通膨預期降溫 生活成本壓力仍高

中研院經濟所昨公布最新「台灣消費者預期與政策反應調查」，隨著房市回穩與能源價格回落，消費者對通膨的預期已明顯下降，但在民...

綠領人才缺口逼近3萬 8年成長278% 高薪可破200萬

環境部與104人力銀行今共同發布「2025下半年綠領人才就業趨勢報告」，根據104人力銀行資料庫8年期統計，台灣綠領徵才...

貨物稅條例、使用牌照稅法修法三讀 電動車減稅再延五年

為實現淨零碳排目標，鼓勵民眾駕駛低汙染車輛，立法院會23日三讀修正《貨物稅條例》、《使用牌照稅法》部分條文，民眾購買電動...

經濟部運動部合作 運動產業創新最高補助1200萬元

經濟部宣布，115年度「服務業創新研發計畫SIIR」即日起受理申請，商業署表示，新一年度與運動部合作，針對符合《運動產業...

AI 基本法三讀 保障勞動權益、禁止破壞社會秩序

立法院會23日三讀《人工智慧基本法》（AI基本法），條文明定將自公布之日起施行，中央主管機關為國科會，行政院應成立國家人...

