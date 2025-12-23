經濟部運動部合作 運動產業創新最高補助1200萬元

經濟部宣布，115年度「服務業創新研發計畫SIIR」即日起受理申請，商業署表示，新一年度與運動部合作，針對符合《運動產業發展條例》相關產業的創新應用，加碼提高補助上限，個別創新類別最高補助可達200萬元、合作創新類別最高可達700萬元，國際化進階創新更可達1200萬元。

SIIR計畫旨在協助服務業強化服務創新能量、提升營運效率與智慧科技應用深度；並鼓勵企業將再生設計、資源循環與低碳價值主張融入商業模式，並強化市場驗證，確保創新成果具可行性並能落實於實際營運。此外，推動流通、餐飲、設計、生活、休憩、運動等多元服務場景創新，打造跨域合作。

SIIR計畫針對符合運動產業發展條例的相關產業創新應用，提高補助上限，商業署期待透過跨部會合作，推動運動產業商業服務模式的整合應用與價值提升，協助運動產業蓬勃發展。

115年度SIIR計畫全面採線上申請，須使用工商憑證登入申請系統完成資料填寫與計畫書上傳，受理期間自即日起至115年1月30日（五）17:30止。商業發展署表示，服務業在我國經濟與就業結構中具有重要地位，透過SIIR計畫補助，協助更多服務業以創新技術與永續思維強化競爭力。