經貿辦：晶片等ICT產品 未列墨西哥調增關稅清單

中央社／ 台北23日電

墨西哥擬自2026年對未簽署FTA國家調高部分貨品關稅。行政院經貿談判辦公室今天說，經提出關切產品105項，成功爭取82項貨品維持現有稅率或調低增幅，至於占對墨總出口70%的晶片等ICT產品都未列入調增清單，對台出口影響有限。

經貿辦今天透過新聞稿表示，墨西哥參眾兩院12月10日通過對來自未簽署自由貿易協定（FTA）國家調高1463項貨品關稅，增幅從5%至45%不等。這項法案近期將由墨國總統簽署後，預計2026年1月1日起生效。

經貿辦說，為維護台灣廠商利益，台灣自9月起透過多邊及雙邊多次向墨西哥表達關切及努力交涉，並經駐墨西哥代表處協助提出關切產品105項，成功爭取到82項貨品獲維持現有稅率或調低增幅，穩定台灣廠商布局墨西哥市場。

經貿辦指出，82項貨品中，維持現有稅率者27項，包括汽車零組件（後視鏡等21項）、塑膠製品（3項）、鋼品（3項）；調低增幅者55項，包括汽車零組件（齒輪箱等16項）、化纖、樹酯、PVC及人造皮（31項）、紙板及標籤（5項）、化妝品及原料（2項）及摩托車（1項）。

經貿辦表示，台灣業者關切的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品，占對墨總出口的70%，都未被列入調增清單，對台灣出口影響有限。

大陸是競爭者也是夥伴 學者：台供應鏈需上下游整合

美中對抗進入深水區，資策會產業情報所所長洪春暉23日表示，台灣無法忽視的現實是，大陸既是競爭者也是關鍵夥伴。台灣的供應鏈...

租賃三法恐釀災？台北租服公會：政府管太多了

台北市租賃住宅服務商業同業公會(台北租服公會)23日舉辦年終記者會，針對近期政府推動租賃三法，公會表示，此次修法應重於租...

租賃三法恐讓「租霸」問題更嚴重！台北租服公會痛批：政府真的管太多

台北市租賃住宅服務商業同業公會23日舉辦年終記者會，台北租服公會理事長林政緯表示，近期政府推動租賃三法，卻未聆聽民間建言...

整理包／穩定幣是什麼？能領薪水嗎？台灣何時上路？用途、風險一次看

自從美國通過《天才法案》（GENIUS Act），正式將美元穩定幣納入金融體制後，各國紛紛開始評估與規畫本國幣別穩定幣，台灣亦不例外。金管會表示，若《虛擬資產管理條例》能順利完成立法，新台幣穩定幣最快可望於明年6、7月正式上路。 究竟什麼是穩定幣？是新的投資工具？還是只是另一種會暴漲暴跌的加密貨幣？一般人可以買穩定幣嗎？買了之後可以如何運用？《聯合新聞網》整理穩定幣資訊，帶你掌握最新的金融趨勢。

AI讓經濟成長7.25% 2026仍受關稅影響

今年因為關稅預期效應與AI，合併讓台灣經濟可成長7.25%，但明年不確定性增加，成長率預估3.46%。台綜院23日公佈台灣經濟數據預測，今年成長率預估7.25%，比主計總處7.37%、中研院7.41%低。另外，明年由於基期變高、關稅效應逐漸浮現與投資動能趨緩，成長率預計只有3.46%。

中經院：關稅風暴衝擊比預期溫和 製造業最關注匯率

今年在美國關稅烏雲籠罩之下，經濟前景難以預測，不過2025年進入尾聲，中經院今天指出，對等關稅與232條款、匯率對廠商營...

