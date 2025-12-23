AI 基本法三讀 保障勞動權益、禁止破壞社會秩序

立法院會23日三讀《人工智慧基本法》（AI基本法），條文明定將自公布之日起施行，中央主管機關為國科會，行政院應成立國家人工智慧戰略特別委員會。三讀條文規範，須避免AI應用侵害人民生命、破壞社會秩序、國家安全或造假；並積極運用AI，確保勞動者之勞動權益。

行政院會8月底通過AI基本法草案，院版提案說明，綜合考量各國做法並契合我國國情，我國AI發展之基本法律應以鼓勵創新為主軸，同時兼顧人民權益保障，從基本原則、政府推動重點等構面提出基本價值、治理原則及施政方針。

立法院會19日已通過主管機關，中央為國科會，地方為直轄市、縣市政府。此法所定事項，涉及各目的事業主管機關執掌者，由各目的事業主管機關辦理。

三讀條文明定，政府應避免AI應用，有侵害人民生命、身體、自由或財產，破壞社會秩序、國安或生態環境，或偏差、歧視、廣告不實、資訊誤導或造假等違反相關法規之情事。

三讀條文指出，政府應以兒少最佳利益為原則，AI產品或系統，經中央目的事業主管機關會商「數位發展部」認定為高風險應用者，應明確標示注意事項或警語。數發部及其他相關機關應提供或建議評估驗證的工具或方法，以利各目的事業主管機關辦理。

三讀條文規定，行政院應成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，由行政院長召集產官學者，並訂定國家人工智慧發展綱領。每年至少召開會議一次，並審議國家人工智慧發展綱領；遇突發緊急或重大事件，應召開臨時會議。委員會幕僚作業，由國科會辦理。

三讀條文表示，政府應於財政能力範圍內，寬列預算，採取必要措施，持續確保經費符合推行AI政策發展所需。積極推動AI研發、應用及基礎建設，辦理AI相關產業的補助、委託、出資、投資、獎勵、輔導，或提供租稅、金融等財政優惠措施，並應設置年度執行成效報告制度。

三讀條文明定，相關法規的解釋與適用，如與其他法規扞格，在符合AI基本法第4條基本原則的前提下，以促進新技術與服務提供為優先原則。各目的事業主管機關得針對AI創新產品或服務，建立或完備AI研發及應用服務的創新實驗環境。

三讀條文強調，各目的事業主管機關會商個人資料保護主管機關，應在AI研發及應用過程，避免不必要的個人資料蒐集、處理或利用，促進個資保護納入預設及設計相關措施或機制。

三讀條文指出，政府應積極運用AI確保勞動者的勞動權益。弭平AI發展所造成的技能落差，提升勞動參與，保障經濟安全，並落實尊嚴勞動。就AI利用所致的失業者，依其工作能力予以輔導就業。

三讀條文也指，數發部應參考國際標準或規範，推動與國際介接的AI風險分類框架。各目的事業主管機關應訂定以風險為基礎的管理規範，協助相關產業自行訂定產業指引及行為規範。有侵害人民生命、財產，破壞社會秩序、造假等情事者，應依法令限制或禁止。

三讀條文表示，政府應就高風險AI應用，明確責任歸屬及歸責條件，建立其救濟、補償或保險機制。AI研發於實際應用前，不適用前項規定。但於實際環境測試，或運用研發成果提供產品、服務時，不在此限。