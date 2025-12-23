綠領人才缺口逼近3萬 8年成長278% 高薪可破200萬

環境部與104人力銀行今共同發布「2025下半年綠領人才就業趨勢報告」，根據104人力銀行資料庫8年期統計，台灣綠領徵才企業家數已由2018年的1400多家成長至今年4157家，綠領人才缺口逼近3萬個，較8年前成長278%，其中高薪綠領人才年薪更有200萬以上。

聯合國環境規畫署（UNEP）於2021年將綠色工作定義為「在農業、工業、服務業和管理領域，有助於保護或恢復環境品質的工作」，這些工作內容涵蓋了廣泛的產業，旨在減少能源消耗、減少廢棄物與汙染、保護或恢復生態系統及生物多樣性，並推動經濟去碳化。而綠領是指從事綠色工作的專業人才，綠色轉型的實踐者、推動者，也是淨零未來的關鍵角色。

環境部長彭啓明表示，淨零綠領已是企業轉型與科技創新的「共同語言」，綠領已成為台灣產業轉型、AI 能力提升與淨零治理的重要核心職涯方向，因此綠領人才已不再是傳統環境領域專屬，而是所有產業都需要的人才，台灣接軌國際的企業面對全球供應鏈的淨零減碳要求，半導體、生醫、營建、金融、零售等產業持續招募綠領，使得綠領人才缺口持續擴大。

回顧2020至2024年，台灣綠色科技產業附加價值在4年間成長近55%，由3309億元提升至5123億元，就業人數成長超過40%，４年新增11萬個相關工作機會，出口規模亦成長近2成，顯示台灣綠色科技產品與服務在國際市場具備競爭力。

彭啓明進一步分析，台灣2024年環境商品與服務部門（EGSS）統計資料的7大核心領域可以看出，減碳、汙染防制與環境治理等「減緩與保護技術」相關就業表現最為亮眼，就業人數4年間成長超過 150%，年均成長率達28.5%；再生能源系統就業年均成長率也達17.4%；循環經濟、能源效率、水資源管理等基礎型領域雖然成長相對穩健，年均仍維持8%至10%的成長幅度。

據「2025下半年綠領人才就業趨勢報告」顯示，2025年下半年，4157家企業招募綠領，平均每月短缺2萬9305名綠領。需求綠領的企業家數部分，8年增加182%，是整體市場同期成長85%的2.1倍；企業需求綠領人才數量部分，8年增加278%，是整體市場同期成長49%的5.7倍，目前國內綠領約38萬人。

此外，綠領人才需求涵蓋12項淨零關鍵戰略的多元領域，前6大需求產業包括電子資訊/軟體/半導體、一般製造、建築營造/不動產、知識服務（法律、會計）、醫療保健、批發零售。

彭啓明指出，半導體產業本身出口就很強，我國GDP也因為半導體產業的貢獻而創新高，國外許多大廠也都會詢問台灣的淨零政策，因此半導體產業就必須要做，積極性也會比傳產來得高，加上需繳碳費業者計252家，其中9成都有提出自主減量計畫，因此綠領缺口真的很大。