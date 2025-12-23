我成功爭取墨國維持或調降關稅共82項 ICT並未列入調整名單

行政院經貿辦23日指出，我國成功爭取到墨西哥同意維持現有稅率或調低增稅幅度共計82項，本項法案近期將由墨國總統簽署後，預計從2026年1月1日起生效。

經貿辦指出，墨西哥參眾兩院在2025年12月10日通過對來自未簽署FTA國家調高1,463項貨品關稅，增幅從5%至45%不等，為維護台灣廠商利益，我國自9月起透過多邊及雙邊多次向墨國表達關切及努力交涉，並經駐西哥代表處協助提出我關切產品計105項，向墨國建議後，成功爭取到82項貨品獲維持現有稅率或調低增幅，穩定我國廠商布局墨西哥市場。

經貿辦說明，主要分為27項維持現狀以及55項調降增幅。82項貨品中維持現有稅率者27項，包括：汽車零組件（後視鏡等21項）、塑膠製品（3項）、鋼品（3項）。調低增幅者55項，包括：汽車零組件（齒輪箱等16項）、化纖、樹脂、PVC 及人造皮（31項）、紙板及標籤（5項）、化妝品及原料（2項） 及摩托車 （1項）。

此外，針對我業者關切的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等 ICT 產品，其占對墨總出口之70%，經貿辦強調，均未被列入調增清單，對我出口影響有限。

經貿辦進一部說明，本案從本年9月墨國提出法案開始，我駐墨西哥代表處即關注進展，協助研擬我重要輸墨產品及在墨投資臺商關切項目清單，並協助向墨國行政及立法部門建議，成功爭取到82項貨品獲墨方維持現有稅率或調低增幅，在此對其努力表示最大謝意。