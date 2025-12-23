經發會再度開會 卓揆：是政府與民間最重要的經濟政策平台
行政院23日召開經濟發展委員會第2次顧問會議，會前院長卓榮泰接受媒體訪問時針對在野提出彈劾表示，經發會是行政院最重要的一個經濟政策的平台，是政府跟民間、產業、社會界最重要的溝通，今天一整天這件事情才是對國家最有幫助、真正該辦的事情，政院會努力往國家往好的方向進步。
經發會共分為「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」等三組，三場顧問會議原定今年7月陸續舉行，但當時因南部風災、對等關稅不確定性等因素干擾，僅創新經濟組完成開會，其餘兩組都延後。今日政院再度召開經發會的包容成長組顧問會議，主軸聚焦擴大內需，因正值歲末，也要聽取顧問對明年經濟看法及建言。
會前卓榮泰接受媒體堵訪時提到，經發會是行政院最重要的一個經濟政策的平台，邀請顧問來，代表政院跟民間、產業、社會界最重要的溝通，今天一整天這件事情才是對國家最有幫助、真正該辦的事情，政府會努力往國家往好的方向進步。
