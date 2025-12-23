近周債市吸金王出爐 新興市場債淨流入40.3億美元奪冠

針對近期債市，法人表示，美國10月非農就業人數創五年最大降幅，上月失業率升至四年高點，核心通膨意外降至逾四年新低，使公債殖利率前一周整周呈現下跌走勢，債券幾乎全面上漲，其中新興市場主權債與美國機構 MBS 表現較強，通膨連結債與市政債表現相對弱勢。

經濟數據降溫，債市近全面上漲。根據美銀引述 EPFR 統計顯示，統計自2025年12月12日至12月17日止近一周，觀察三大主要債券基金仍維持淨流入；其中，新興市場債淨流入居冠且放大至40.3億美元、投資級企業債淨流入放緩至12.5億美元、非投資等級債淨流入8.4億美元。

安聯投信表示，美國公債價格過去一周收漲，為11月底來周線首度收紅。10年期公債殖利率全周下滑4個百分點，對聯準會利率政策敏感的2年期美債殖利率周線降幅類似，反映市場對2026年聯準會降息展望更趨向樂觀。美國就業與通膨走低，投資級債小幅收漲，非投等債交易清淡，新興債市大幅流入，債市波動下探，違約指數持平。

展望後市，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，隨著美國經濟反彈強於預期、企業獲利預估出現拐點、聯準會政策立場轉向、中小企業支援法案（OBBBA）簽署成法，以及貿易政策能見度提升，總體經濟前景正逐步改善。

謝佳伶表示，美國第三季經濟成長因消費韌性強勁與企業支出增加，而高於先前預測。失業率與通膨均有所上升，但幅度相對溫和。潛在的經濟順風包括資本支出增加、供應鏈回流、放鬆管制，以及信貸擴張；但若失業或通膨大幅上升，則可能提高經濟放緩潛在風險。

策略上，謝佳伶建議，有鑑於企業營運展望相繼上修、挹注股東權益報酬率；面對成長又波動的市場，仍建議以美股、可轉債、非投資等級債的均衡配置，透過分散投資組合、及多重收益來源掌握長期投資機會。

在新興市場債方面，安聯新興債券收益組合基金經理人劉珉睿表示，隨著全球通膨壓力放緩與聯準會降息路徑不變，新興市場債券不僅具備高債息的吸引力，仍有望迎來資本利得。

劉珉睿表示，從宏觀角度來看，資金將持續回流新興市場，尤其過去兩年普遍低配新興市場部位；至於基本面，首先，相較於已開發國家政府債務佔 GDP 比重持續攀升，部分新興國家實行嚴謹財政紀律，債信評等是有上調空間如摩洛哥、巴哈馬等；其二、供應鏈及貿易重組，也有利於新興亞洲及拉美部分國家。