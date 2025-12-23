AI基本法三讀！侵害生命、財產 破壞社會秩序造假應依法限制或禁止

為因應人工智慧（AI）發展，立法院今三讀通過「人工智慧基本法」，確立AI發展等方面法制基礎。行政院應成立「國家人工智慧戰略特別委員會」；避免AI應用，有侵害人民生命、破壞社會秩序、國家安全或造假等情事；積極推動AI研發，辦理相關產業的補助、投資等，或提供財政優惠措施；弭平AI發展所造成的技能落差，落實尊嚴勞動，就AI利用所致的失業者，依其工作能力予以輔導就業。

行政院會8月底通過AI基本法草案，明定AI研發與應用的基本原則，也規範應避免AI應用造成違法及不必要蒐集個資等。立法院今三讀通過AI基本法，立法目的在建設智慧國家，促進以人為本的AI研發與AI產業發展，建構AI安全應用環境，落實數位平權，保障人民基本權利，增進社會福祉，體現國人生活品質，促進社會國家永續發展，維護國家文化價值及提升國際競爭力，並確保技術應用符合社會倫理。

主管機關部分，AI基本法在中央為國家科學及技術委員會；在地方為直轄市、縣（市 )政府。此法所定事項，涉及各目的事業主管機關執掌者，由各目的事業主管機關辦理。

政府推動AI研發與應用，應在兼顧社會公益、數位平權、促進創新研發與強化國家競爭力前提下，發展良善治理與基礎建設，並遵循「永續發展與福祉」、「人類自主」、「隱私保護與資料治理」、「資安與安全」、「透明與可解釋」、「公平與不歧視」、「問責」等原則。

政府應避免AI應用，有侵害人民生命、身體、自由或財產，破壞社會秩序、國安或生態環境，或偏差、歧視、廣告不實、資訊誤導或造假等違反相關法規之情事。同時，政府應以兒少最佳利益為原則，AI產品或系統經中央目的事業主管機關會商「數位發展部」認定為高風險應用者，應明確標示注意事項或警語。數發部及其他相關機關應提供或建議評估驗證的工具或方法，以利各目的事業主管機關辦理。驗證工具及方式的形成，應徵詢相關利益團體、產業、學者、社會團體及法律專家意見。

行政院應成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，由行政院長召集學者專家、AI相關民間團體及產業代表、政務委員、相關機關首長或代表、直轄市及縣（市）政府首長組成，協調、推動及督導全國人工智慧事務，並訂定國家人工智慧發展綱領。每年至少召開會議一次，並審議國家人工智慧發展綱領；遇突發緊急或重大事件，應召開臨時會議。委員會幕僚作業，由國科會辦理。

政府應推動AI倫理教育，厚植國民數位素養；落實AI發展政策，鼓勵產官學界，積極推動人才及技術跨域合作、交流與基礎設施建立。應於財政能力範圍內，寬列預算，採取必要措施，持續確保經費符合推行AI政策發展所需。

政府應積極推動AI研發、應用及基礎建設，辦理AI相關產業的補助、委託、出資、投資、獎勵、輔導，或提供租稅、金融等財政優惠措施，並應設置年度執行成效報告制度，定期對外公布相關成果與評估意見。

政府應於AI開發、訓練、測試及驗證新興技術運作的影響時，提供合理使用、扶持及補助措施，並完善AI研發及應用的法規。相關法規的解釋與適用，如與其他法規扞格，在符合AI基本法第4條基本原則的前提下，以促進新技術與服務提供為優先原則。各目的事業主管機關得針對AI創新產品或服務，建立或完備AI研發及應用服務的創新實驗環境。

政府應致力推動AI相關國際合作，並基於公私協力原則，積極與民間共同推動AI創新運用。政府應建立資料開放、共享及再利用機制，定期檢視與調整相關法令及規範；應致力提升我國AI使用資料的品質與數量，確保訓練及產出結果足以展現國家多元文化價值與維護智慧財產權。

各目的事業主管機關會商個人資料保護主管機關，應在AI研發及應用過程，避免不必要的個人資料蒐集、處理或利用，促進個資保護納入預設及設計相關措施或機制。

政府應積極運用AI確保勞動者的勞動權益。弭平AI發展所造成的技能落差，提升勞動參與，保障經濟安全，並落實尊嚴勞動。就AI利用所致的失業者，依其工作能力予以輔導就業。

數發部應參考國際標準或規範，推動與國際介接的AI風險分類框架，並應協助各目的事業主管機關訂定以風險為基礎的管理規範。各目的事業主管機關應視AI應用風險管理的需要，循風險分類框架，訂定以風險為基礎的管理規範，協助相關產業自行訂定產業指引及行為規範。有侵害人民生命、財產，破壞社會秩序、造假等情事者，應依法令限制或禁止。

政府應就高風險AI應用，明確責任歸屬及歸責條件，建立其救濟、補償或保險機制。AI研發於實際應用前，不適用前項規定。但於實際環境測試，或運用研發成果提供產品、服務時，不在此限。

政府應依本法規定，檢討所主管之法規與行政措施；有不符合AI基本法規定或無法規可適用者，應自施行後2年內，完成法規之制（訂）定、修正或廢止，及行政措施之改進。法規制（訂）定或修正前，既有法規未有規定者，由中央目的事業主管機關會商中央主管機關，依本法規定解釋、適用。

政府使用AI執行業務或提供服務，應進行風險評估，規劃風險因應措施。政府應依使用AI的業務性質，訂定使用規範或內控管理機制。