通膨預期降溫 生活成本壓力仍高

中研院經濟所昨公布最新「台灣消費者預期與政策反應調查」，隨著房市回穩與能源價格回落，消費者對通膨的預期已明顯下降，但在民生必需支出項目上預期漲幅仍達雙位數，民眾仍感到生活成本壓力偏高。

值得注意的是，這樣的體感落差，也反映在金融機構的調查結果中。國泰金控最新國民經濟信心調查顯示，雖有四成七的民眾認為未來通膨能回落至百分之二以下，但平均通膨預期值仍有百分之二點一七，高於主計總處的百分之一點六一。此外，六成五的民眾擔憂，未來半年內的「基本生活必需品」物價將會上漲。

中研院經研所研究員兼副所長楊淑珺指出，消費者對一年後消費者物價指數（ＣＰＩ）變化的中位數預期為百分之二點五，較去年同期下降○點五個百分，且預期ＣＰＩ年增率高於百分之二的比率，已由近八成降至五成七。而其中國際油價維持低檔，加上ＣＰＩ年增率連續多個月低於百分之二，是帶動通膨預期降溫的主要因素。

細化到各項生活成本，中研院調查顯示，消費者預期一年後整體生活成本平均上升幅度為百分之八點九，較去年同期的百分之十一點三下降，也是調查以來首度跌破雙位數。楊淑珺表示，關鍵是「房租或房屋貸款開銷」的預期平均漲幅降至百分之二點六，較去年同期下滑一點八個百分點，也透露出央行第七波房市管控的效果。

不過，民眾對於「生活成本」的感受仍與整體ＣＰＩ走勢存在差距。根據調查資料，消費者預期「交通與能源」及「食物（含外食）」支出漲幅仍分別高達百分之十五與百分之十二，顯示即便整體通膨趨緩，民生必需支出仍是大眾的壓力來源。