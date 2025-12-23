碳捕捉後封存 訂投資門檻

二氧化碳捕捉後封存（CCS）為淨零重要策略，環境部昨（22）日預告「二氧化碳捕捉後封存管理辦法」草案，明定封存核准申請程序、監測及管理等事項，確保封存場址安全，要求必須進行環評，同時也訂定投資門檻，確保財務可行。

根據環境部草案，在資金方面主要有兩大門檻。首先，若要申請封存核准及同意探勘文件，若是非公營事業，公司實收資本額或財團法人登記財產總額需在2,000萬元以上；另外自有資金占申請案總投資額比率需在20%以上，必須提出財力證明文件，若申請案屬於試驗計畫，自有資金占比要求為10%。

環境部表示，參考各國推動CCS法規與實務做法，研訂相關管理辦法，重點分為申請時、封存期間、封井後等「前中後」三階段。

企業申請CCS核准前，須先取得地質探勘同意文件，確認場址具備封存適宜性，並避免開發衝突；事業應依據環評法辦理環評，申請封存核准時，應將通過環評審查書件所載內容及審查結論納入申請文件。同時明定申請封存核准應檢具文件，其中試驗計畫或執行計畫內容包括封存方法、目標量、作業期程、環境監測、補救措施、緊急應變及財務安全規劃等，且封存核准之有效期限為十年，期限屆滿前得申請展延。

封存期間及封井後監測期間，須定期申報監測資料，並即時上傳地層壓力、二氧化碳濃度與地震等資訊；封存期間發生異常情形，事業應依核准之補救措施及緊急應變計畫執行，包括封存場址操作條件及異常情形判識基準、停止灌注與重新啟動門檻及程序。

另外，國產署昨日表示，預計26日公告釋出花蓮縣光復鄉、台中市清水區、台南市新化區等三案閒置國有農業用地，標租作為造林使用，可申請碳權，也可單純認養林木、落實ESG，三案將於明年2月24日開標。