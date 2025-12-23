快訊

三名不同意見大法官遭側翼攻擊 劉靜怡：綠又用老舊手法抹黑

陽光行動／營造業缺工5萬多人…靠阿公級勞工、外籍移工苦撐

11月失業率 25年同期最低

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

主計總處昨（22）日公布11月失業率3.33%，已連二月下滑，並寫25年來同月最低，反映就業市場維持穩定。隨時序進入年底消費旺季，主計總處評估，12月失業率可望進一步下降。

11月失業人數為40.1萬人，月減3,000人。工時不足就業者亦已連二月下滑，11月降至12.4萬人。主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，顯示勞動市場並未出現明顯惡化，整體就業情勢仍維持穩定。

整體來看，11月勞動力人數為1,204萬人，月增1,000人，勞動力參與率為59.57%。其中就業人數為1,163.9萬人，月增4,000人；工業部門就業人數為404.6萬人，月增5,000人，以營建業成長最多。農業就業人數為47.9萬人，月減2,000人；服務業就業人數為711.4萬人，月增1萬人，且以住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業、專業科學及技術服務業的增幅較為明顯。

譚文玲分析，影響就業市場的不確定因素，主要包括全球傳統製造業產能過剩、關稅政策，以及匯率波動等三項。其中，匯率因素近期已回穩，影響程度逐漸降低；關稅問題則看來接近尾聲，若相關談判順利定案，有助廠商在投資與接單布局上做出較明確決策，進而穩定用工需求。唯獨全球傳產製造業產能過剩的情況尚未見明顯改善，仍需持續關注其對國內就業後續影響。

失業率

延伸閱讀

就業市場趨穩 11月失業率3.33%寫25年來同期最低

中稀土磁鐵輸日 11月增幅35%創今年最高

行政院長卓榮泰「二上一下一平穩」目標 達陣

上月熱銷基金十強 0050、0052分居冠亞軍 市值、科技 ETF 買氣爆棚

相關新聞

中研院示警產業分化嚴重 預測明年經濟成長率3.71％

中央研究院經濟研究所昨上修今年經濟成長預測至百分之七點四一，並預估明年經濟成長率可達百分之三點七一，兩項數字均為國內主要...

通膨預期降溫 生活成本壓力仍高

中研院經濟所昨公布最新「台灣消費者預期與政策反應調查」，隨著房市回穩與能源價格回落，消費者對通膨的預期已明顯下降，但在民...

中研院：明年經濟五大不確定 GDP估增3.71%

中研院經濟所昨（22）日預估台灣今年經濟成長率達7.41%，明年估可達3.71％，今、明年預測值皆是目前國內主要機構最高...

11月失業率 25年同期最低

主計總處昨（22）日公布11月失業率3.33%，已連二月下滑，並寫25年來同月最低，反映就業市場維持穩定。隨時序進入年底...

碳捕捉後封存 訂投資門檻

二氧化碳捕捉後封存（CCS）為淨零重要策略，環境部昨（22）日預告「二氧化碳捕捉後封存管理辦法」草案，明定封存核准申請程...

2025企業ESG年鑑 出版

為促進公司治理與企業社會責任風氣，引導各方投資、創業參考，同時作為研究經濟永續發展的權威典籍，經濟日報出版台灣企業社會責...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。