2025企業ESG年鑑 出版

為促進公司治理與企業社會責任風氣，引導各方投資、創業參考，同時作為研究經濟永續發展的權威典籍，經濟日報出版台灣企業社會責任年度專業性刊物《2025企業ESG年鑑》，集結專家學者解讀國際間永續發展新趨勢，及台灣因應作法，並詳盡介紹國內企業落實永續的最新近況。

本年鑑由臺灣證券交易所和櫃檯買賣中心指導，勤業眾信、安侯建業、資誠、安永四大會計師事務所積極參與，並廣邀各界重量級專家擔任編輯委員。

《2025企業ESG年鑑》由證交所董事長林修銘擔任召集委員，委員包括：勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢、資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠、中華民國企業永續發展協會秘書長莫冬立、安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光、中華公司治理協會理事長陳清祥、安永聯合會計師事務所所長傅文芳、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、櫃買中心董事長簡立忠等（依姓氏筆畫排序）。

《2025企業ESG年鑑》包含五大章節，首先是總論，呈現國際與台灣在永續方面的最新發展，國際部分，包括：川普變因下的全球及台灣再生能源新秩序、碳市場與碳定價機制新格局、地緣政治對供應鏈永續之影響；台灣部分，包含淨零轉型短中長期目標的現況與挑戰、上市櫃接軌IFRS永續揭露準則展望、企業落實人權盡職調查的治理課題、綠色證券認證制度之現況與未來。

第二是專題論述，包括： AI與數位科技驅動轉型；前瞻循環經濟新時代：轉廢為能；漂綠爭議與信任危機： ESG資訊真實透明之重要性。第三是永續治理，包括：董事會如何強化「永續績效」納入經營決策；經理人激勵機制與永續績效連結；亞洲資本市場推動企業價值提升之政策與實務新趨勢；公司治理評鑑轉型ESG評鑑 。

第四是標竿企業，本年鑑精選40家企業社會責任表現優良企業加以介紹，並詳細呈現企業推動歷程，期能拋磚引玉，喚起更多企業擴大參與。

第五是台灣企業社會責任暨永續治理大事紀，起訖期間為2024年11月至2025年11月。