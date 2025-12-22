後續案場都應進行環評、確保財務能力 環境部預告CCS管理辦法草案

二氧化碳捕捉後封存（CCS）為淨零重要策略，環境部22日預告「二氧化碳捕捉後封存管理辦法」草案，明定封存核准申請程序、監測及管理等事項，確保封存場址安全，維護環境品質與落實國家減碳目標。

參考日本、歐盟等主要國家在推動CCS法規與實務做法，環境部研訂相關管理辦法進行，重點主要可分為申請時、封存期間、封井後等「前中後」三階段共30項條文。

在企業申請CCS核准前，須先取得地質探勘同意文件，以確認場址具備封存之適宜性，並避免開發衝突；事業應依據環評法辦理環評，申請封存核准時，應將通過環評審查書件所載內容及審查結論納入申請文件；同時明定申請封存核准應檢具文件，其中試驗計畫或執行計畫內容包括封存方法、目標量、作業期程、環境監測、補救措施、緊急應變及財務安全規劃等，且封存核准之有效期限為十年，期限屆滿前得申請展延。

封存期間及封井後監測期間，須定期申報監測資料，並即時上傳地層壓力、二氧化碳濃度與地震等資訊；封存期間發生異常情形，事業應依核准之補救措施及緊急應變計畫執行，包括封存場址操作條件及異常情形判識基準、停止灌注與重新啟動門檻及程序。必要時中央主管機關得命事業執行額外補救或強制封井等措施。

規定也明定封井後至少監測20年，且為確保事業具備足夠財力應對潛在風險及執行長期監測，事業應提具環境損害責任保險或財務保證；封存之二氧化碳來源應於國內捕捉，對於封存之二氧化碳濃度及成分亦有規範；事業應設置資訊公開平台，揭露封存場址、計畫內容及監測結果；明定封存核准撤銷或廢止之情形，如已封存二氧化碳流體應進行後續場址安全維護監測。

另外，現行既有試驗計畫，也就是中油公司鐵砧山碳捕存及台電公司台中電廠碳捕存試驗計畫二案，其於氣候變遷因應法修正公布前已經行政院核定，可免同意探勘文件，逕依本管理辦法提出封存核准申請；且二案位屬已通過環評之開發計畫範圍，並已通過環評變更審查，毋須重新辦理環境影響評估。

環境部表示，依據最新全球 CCS 追蹤報告，全球目前營運中CCS專案有77個，更有6百多個專案規劃或施工中，其中國際間採用鹽水層的知名封存場址，例如挪威Northern Lights、加拿大Quest、美國Illinois Industrial CCS、澳洲Gorgon、日本苫小牧等均為成功案例。我國必須加快腳步，透過政策環評上位指導，個案環評避免及減輕對環境可能造成之影響，加上管理機制，加強社會溝通，達成國家減碳目標。