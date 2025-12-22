攻高階玻纖布、傳與美廠簽技術授權？台玻：合作夥伴遍布全球

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

近期市場傳出台玻（1802）與美國OWENS CORNING啟動技術授權合作，可讓台玻取得國際先進的玻纖漿料技術，透過引進外部配方與製程指導，進一步提升台玻產品性能、生產效率，以及降低製造成本等優勢。

台玻表示，集團一直與不同國家、擁有先進技術的企業有不同合作、交流，近期傳出與美國合作夥伴有技術相關授權合作，實際上早在2018年雙方就有合作關係至今，對台玻來說，不斷提升在玻璃相關技術升級，這是集團一直在做的事情，且除了美國的合作案，與其他國家的不同企業也有相關技術授權合作。

目前台玻已通過第一代、第二代Low DK和Low CTE三項產品認證，已透過玻纖布產品、打入輝達（NVIDIA）供應鏈，打開集團的新藍海市場。

目前全球對高階PCB與CCL對低介電玻纖布（Low DK）、特殊規格的低膨脹係數（Low CTE）等高階玻纖布有高需求，尤其材料規格從M7逐步邁向M8、M9，對原料與製程要求更高，因此各家廠商不斷提升自身技術、勢必做到滿足客戶需求來維持自身競爭力。

