茂生農經看好洗選蛋動能 盼分散風險推升明年獲利

茂生農經董事長吳清德表示，明年營運有望優於今年，動能將是生產銷售洗選蛋的茂生食品，希望分散經營風險，提升獲利能力，也看好豬雞肉價格都有機會比今年好；但飼料原物料的玉米和黃豆，今年價格有上升趨勢，將是影響明年獲利變數之一。

茂生農經今天舉辦法說會。茂生農經今年前3季營收為20.5億元，歸屬母公司業主淨利為1.7億元，年增率33%，每股純益為3.84元。

吳清德說，2019年成立子公司茂生食品，持股58.04%，主要生產銷售與配送洗選蛋、以及生產蛋加工品，茂生食品目前占營收35%，未來將會加強通路合作，成為大型通路的核心夥伴，明年將持續發展加工蛋品和高端機能蛋品與動物福利蛋等，希望茂生食品能成為獲利「金雞母」。

茂生食品副總經理吳尚穎說，蛋品是通路吸引客人來採買的重要產品，最擔心就是缺蛋，市場要的是蛋品「可預測性」，而非最低價。

吳尚穎指出，上游母公司茂生農經具備飼料製造與配方研發能力，茂生食品成為中間整合商，供應飼料給牧場，採取多產地多牧場配置，確保單一地區疫情不會影響整體供貨，讓牧場端的蛋能穩定生產；無論蛋品來源，所有產出都有管理標準進行分級與品質控管，能供應穩定的量給通路商，如家樂福、全聯等。

肉品方面，吳清德表示，今年10月首次出現非洲豬瘟確診個案，造成短期豬隻禁運與禁宰，隨著防疫措施落實，目前豬肉市場已恢復正常供需，因豬肉屬民生必需品，剛性需求仍強，價格維持在每公斤85至90元，若公司明年豬隻養育持續成長，營運不致受影響；加上有色雞銷售穩定，肉雞需求持續增加，都有助整體營收與獲利。

談到近期禽流感，吳清德說，雖然全球疫情升溫，不過近年大家對生物傳染病與環境衛生都有所防範，這一兩個月來台灣並未出現大規模疫情，他認為今年疫情應可比往年控制得更好。

大宗物資方面，吳清德指出，玉米和黃豆價格近期都有上升趨勢，其中原因包括中國大陸向美國採購許多黃豆，量少致價格上揚，油價也使運費高漲，因此近期飼料價格上漲0.6元，目前仍有低價庫存，但明年1月恐怕有成本壓力，原物料價格將是明年變數之一。