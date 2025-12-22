美股基金重返第一 全球新興市場淨流入居次位

儘管有美國通膨數據利多，但仍難敵AI雜音，全球股市分歧。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2025年12月12日至12月17日止近一周，美國股票基金以淨流入778.61億美元重返第一，全球新興市場以31.94億美元淨流入位居第二，亞洲不含日本則以淨流入7.45億美元位居第三。

針對近期國際情勢，安聯AI收益成長多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人莊凱倫，數據顯示美國通膨意外大幅放緩，激勵市場對聯準會2026年進一步降息的預期，歐洲央行維持利率不變，同時預測經濟成長將更強勁，但圍繞AI前景相關雜音與干擾仍在延續，壓抑科技類股相關表現。

莊凱倫表示，近期市場氛圍一直圍繞在對於AI巨頭投資前景雜音等擔憂情緒上，持續壓抑風險偏好，但與此同時隨美國11月核心CPI降至四年低點，重燃市場對聯準會擴大降息的期待，提供股市下檔支撐，類股表現不一，非必須消費、寵物相關主題逆勢上揚。

在美歐方面，美國11月非農就業人數增加6.4萬人，優於預期，但失業率4.6%、升至四年高點，顯示就業市場仍呈現成長乏力；歐洲央行維持利率2%不變，符合預期且同步上修經濟預測；英國央行將基準利率下調至3.75%，英行長警示再降息空間有限。

在日本方面，日本央行公布短觀調查，10-12月日本大型製造業企業信心指數為+15，創下四年新高，顯示企業目前有能力應對美國加徵關稅帶來的衝擊。大型非製造業企業信心指數為+34，則與前一季持平。

展望後市，莊凱倫表示，隨著聯準會啟動預防式降息，搭配財政政策雙寬鬆的金融環境，將有助於2026年各產業獲利普遍回升，進一步推動科技以外的產業實現更廣泛的成長。儘管市場波動風險或將攀升，特別是強勢上漲後獲利回吐壓力、對AI前景擔憂雜音以及在通膨與就業風險權衡下更複雜的貨幣政策環境，但中長期基本面與企業獲利動能仍將為風險資產提供支撐。

莊凱倫表示，隨投資人焦點轉向2026年，在今年市場強勁表現後，短線上需留意獲利了結和部位調整可能牽動的波動環境，但因長線成長趨勢不變，建議以多元方式布局，平衡收益與成長機會。

安聯投信台股團隊表示，美國政府關門期間部分統計數據將永久缺失，一度造成市場擔憂聯準會12月決策難度，但觀察近期公布零售數據顯示美國經濟韌性優於預期，關稅傳導影響通膨並未惡化，加上就業市場狀況，降息為可能的經濟降溫風險預作準備，市場資金有利風險資產趨勢未變。

根據安聯團隊與供應鏈訪談訂單展望來看，2026~2027年GPU及ASIC將呈現百家爭鳴，部分供給有限零組件甚至已成為戰略物資，顯示AI供應鏈仍具成長利基，短線雜音並不會影響其長線發展趨勢。布局方向上考量不同客戶拉貨節奏或是產品世代交替期間不同，建議聚焦具實質基本面成長性產業及相關標的。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，近期全球資金仍將因貨幣政策動向而出現較大配置波動，牽動市場走向；考量美國通膨降溫與財報利基，還有評價面因素，建議仍宜把握成長與穩健並重的布局策略把。方向上可聚焦：具結構性成長如AI供應鏈，包括：電源、散熱、PCB及記憶體等；傳產如運動用品供應鏈，世足賽等題材；以及受惠降息環境下穩定配息來源的金融股。