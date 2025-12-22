勞動部鼓勵青銀共融 表揚友善中高齡職場新典範

勞動部22日在舉辦「2025年友善就業菁采獎」頒獎典禮，由勞動部長洪申翰親自出席，表揚在中高齡友善就業推動成效卓越的22家績優單位與五位傑出推手，鼓勵更多企業把中高齡勞動者視為關鍵夥伴，共同建構青銀共融友善就業環境。

依內政部2025年10月統計，我國65歲以上高齡人口占比達19.9%，即將邁入超高齡社會。從勞動市場趨勢，也能發現事業單位進用中高齡者及高齡者意願正逐年成長，顯示未來中高齡與高齡勞動力將越來越重要。

洪申翰表示，自中高齡者及高齡者就業促進法施行後，勞動部致力於推動友善職場環境，及鼓勵事業單位推動彈性工時、青銀合作、職務再設計等多項友善措施，希望讓職場能更有溫度、更體貼，也讓中高齡能發揮過往的能力與經驗。

洪申翰也說，勞動部知道中高齡就業未來還有進步的空間，會持續檢討與精進現行作法，打造政府支持企業，企業支持勞工的友善工作環境。

本屆「友善就業菁采獎」共分為「職場領航組」、「世代共榮組」、「職務再造組」及「傑出推手組」四大類別，吸引上百家機關單位參與徵件，經過嚴謹評選，最終選出22家績優單位與5名傑出推手，展現多元產業在中高齡友善職場上的豐富樣貌。

在「職場領航組」中，獲獎單位將中高齡友善措施直接納入公司治理規章，樹立典範。例如，璨揚企業提供每年多12天有薪假及有薪長者關懷假等優渥福利，並以完善的回聘中高齡員工擔任知識傳承的「小老師」，發揮經驗價值，展現對員工福祉的重視。

21風味館則與銀髮人才資源中心合作辦理職場體驗徵才活動，優化訓練教材及簡化工作流程以降低學習門檻，展現職場包容性。

此外，亞東紀念醫院引進運送機器人及省力輔具，有效減輕同仁體能負荷，並以多元工時選擇方案，積極回聘退休同仁，成功實踐彈性工時制度，回應高齡人才的個人需求。

「世代共榮組」旨在表揚透過多元合作機制，有效將世代差異轉化為企業動能的事業單位。例如台北遠東香格里拉在工程部導入青銀能力互補搭檔制，結合年長者經驗與年輕人科技應用，提升維修效率。

而台灣太古可口可樂則透過「互為導師」模式，由資深中高齡員工傳授專業技能、Z世代指導資深夥伴數位應用，共同推動RPA流程自動化專案，實現高效率的數位轉型。

「職務再造組」的得獎單位致力透過職務再設計，打造適合中高齡與高齡的友善職場環境。如IKEA宜家家居採取職務拆解策略，為50歲以上員工量身打造如「床墊大使」等專職崗位，讓豐富生活經驗轉化為職場優勢，並從動線、標示、照明等細節優化工作環境。

而東森水處理則以創意開發電動扭力起子自動鎖附機，並配合個別化的訓練及教材，讓中高齡員工轉變為自動化推動者，有效縮短作業時間及提高產品良率，也大幅降低了中高齡員工的身體負荷。

除了事業單位的努力，還有一群人持續推動中高齡友善職場，榮獲「傑出推手組」績優人員獎項。裕元花園酒店人力資源部經理王郁維，主導打造「裕元45+永續支持系統」，將彈性工時、退休回聘、師徒制、職務再設計與心理關懷等措施，整合成長期可複製的完整模式。

永芳鐵鍊總務課課長曾其富，為傳統工廠導入5S工作場所整理制度並優化廠區設備，徹底翻轉老舊環境；並訂定技術傳承管理辦法與回聘加給制度，讓老師傅的手藝永續傳承。

為協助事業單位願意進用中高齡及高齡勞動力，發揮優勢與企業持續成長，「友善就業菁采獎」透過重重關卡的評選與審查，遴選出各地的成功事業單位與傑出人員典範，讓更多事業單位看見只要願意改變，中高齡勞動力就能成為企業穩定營運、傳承技術、培育人才的關鍵力量。

勞動部表示，未來將持續結合各就業中心及銀髮人才資源中心，透過就業媒合、企業輔導、獎勵及輔具補助等作法，積極擴大友善就業的影響力。期盼以本屆獲獎者為起點，帶動更多企業投入友善中高齡就業行列，讓「友善中高齡，共好心職場」成為台灣勞動市場的新日常。