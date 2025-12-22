就業市場趨穩 11月失業率3.33%寫25年來同期最低

11月失業率小幅回落，就業市場維持穩定。主計總處22日公布11月人力資源調查結果，11月失業率為3.33%，已連續兩個月下滑，並寫下25年來同月最低。隨著時序進入年底消費旺季，主計總處評估，12月失業率可望進一步下降。

失業人數方面，11月失業人數為40.1萬人，較上月減少3,000人。工時不足就業者亦已連續兩個月下滑，11月降至12.4萬人。主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，雖然先前工時不足就業人數一度攀升至12.9萬人，但近兩個月連續下降，顯示勞動市場並未出現明顯惡化，整體就業情勢仍維持穩定。

整體來看，11月勞動力人數為1,204萬人，月增1,000人，勞動力參與率為59.57%。其中，就業人數為1,163萬9,000人，月增4,000人；工業部門就業人數為404.6萬人，月增5,000人，以營建業成長最多。農業就業人數為47.9萬人，月減2,000人；服務業就業人數為711.4萬人，月增10,000萬人，且以住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業、專業科學及技術服務業的增幅較為明顯。

譚文玲說明，農林漁牧就業人口減少，應與季節因素有關，進入冬季後產能下滑，影響用工需求。至於服務業方面，住宿及餐飲業屬於民生消費主力產業，醫療保健及社會工作服務業人數增加，可能與高齡化趨勢及照護需求擴大有關；而專業科學及技術服務業，涵蓋會計師、律師、建築與裝潢設計等行業，隨產業分工日益細緻，對專業服務的需求也隨之提高。

譚文玲分析，影響就業市場的不確定因素，主要包括全球傳統製造業產能過剩、關稅政策，以及匯率波動等三項。其中，匯率因素近期已出現回穩跡象，影響程度逐漸降低；關稅問題則看來接近尾聲，若相關談判順利定案，有助廠商在投資與接單布局上做出較明確決策，進而穩定用工需求。唯獨全球傳產製造業產能過剩的情況尚未見明顯改善，仍需持續關注其對國內就業的後續影響。

譚文玲表示，依歷年經驗觀察，隨著12月進入耶誕節、元旦假期，以及農曆年節前的消費旺季，內需活動回溫，通常有助支撐就業表現，12月失業率多半會較11月略為下降；待農曆年後轉職潮逐步浮現，失業率才可能再度出現季節性回升。她也強調，儘管整體走勢仍符合過往季節規律，但外部環境仍存在不確定因素，後續失業率變化仍需密切觀察。