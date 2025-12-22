五家職業工會欠繳勞保費 勞保局提醒「恐領不到給付」

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞保局統計至17日，有五家職業工會，積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費，已逾繳費寬限期，勞保局針對該等工會依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

五家職業工會包括：台北市美髮美容技術指導員職業工會、桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會、桃園市學力提升補教從業人員職業工會、大台南宗教服務職業工會、雲林縣勞動力服務人員職業工會。

勞保局強調，工會人員若涉違法情事即移送檢調單位偵辦，侵占保險費行為已犯刑法業務侵占罪，經法院判決將處有期徒刑，並沒收全數犯罪所得，請工會人員切勿以身試法。

勞保局提醒，依據《勞工保險條例施行細則》第40條、《勞工職業災害保險及保護法施行細則》第36條規定，職業工會欠繳保險費累計月份達兩個月者，不得繼續預收保險費。依上開規定，此次公布的五家職業工會，已不得繼續預收保險費，請會員注意勿向該等工會預繳。

勞保局說明，各職業工會每月向會員收取之保險費，如未依《勞工保險條例》、《勞工職業災害保險及保護法》規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員被保險人申請各項給付將遭暫行拒絕給付，影響權益至鉅。

為保障勞工權益，被保險人如能提供已向工會繳納保險費的相關證明（如：繳費收據、匯款單），足資證明其個人應繳之保險費及滯納金已繳納於工會，勞保局即會發給給付。

至於無法提供繳費收據或匯款單等證明者，則協調其繳清個人應負擔部分之保險費後發給，以確保被保險人請領各項保險給付之權益。

勞保局補充，職業工會會員須關心所屬工會財務運作、積極參與工會活動及會員大會，也應於繳納保險費時，請工會開具正式繳費收據並妥善留存，以備日後保障權益之用。工會理、監事亦應加強管理監督工會業務，並提供工會會員有關工會財務管理是否正常運作之相關資訊，維護工會權益。

保險 勞保

相關新聞

就業市場趨穩 11月失業率3.33%寫25年來同期最低

11月失業率小幅回落，就業市場維持穩定。主計總處22日公布11月人力資源調查結果，11月失業率為3.33%，已連續兩個月...

重建社會信任 光電產業七大公協會呼籲政府建構透明高效的審查體制

太陽光電產業七大公協會於今（22）日舉辦年末媒體餐敘。工協會代表指出，回顧過去一年，台灣光電產業面臨前所未有的內外夾擊，...

11月失業率連3降為3.33% 25年來同月最低

主計總處今天公布11月失業率為3.33%，月減0.03個百分點，連續3個月下滑，並創下25年來同月最低，不過經季節調整後...

AI 缺電潮助攻！基礎建設升級「成長型產業」三優勢長線可期

隨著市場對科技股估值疑慮升高，12月以來股市波動明顯增加，部分資金開始轉向兼具防禦力與成長性的資產。投信法人指出，基礎建...

房市量縮價鬆 中研院：民眾預期房價漲幅將降溫

房市降溫，民眾對房價上漲的預期也趨緩。中研院經濟所公布最新「台灣消費者預期與政策反應調查」顯示，仍有57.7%的消費者預...

龔明鑫：台灣不只有半導體 電動車產業迎頭趕上

經濟部長龔明鑫今天表示，台灣電動車產業雖發展腳步較慢，但已逐漸迎頭趕上，除電動小貨車國產化比例達9成，電動巴士也成功切入...

