重建社會信任 光電產業七大公協會呼籲政府建構透明高效的審查體制

太陽光電產業七大公協會於今（22）日舉辦年末媒體餐敘。工協會代表指出，回顧過去一年，台灣光電產業面臨前所未有的內外夾擊，從7月丹娜絲颱風災損到水庫議題引發的社會輿論抹黑，產業推動過程中遭遇重重誤解。近期立法院倉促通過「環評法」相關修正案，更被產業界視為壓垮能源轉型的「最後一根稻草」。公協會代表共同發出警訊，若政策持續走向僵化與嚴苛，不僅將導致能源轉型目標大幅倒退，更會動搖台灣在全球綠色供應鏈中的戰略地位。

太陽光電產業永續發展協會理事長沈尚弘表示，今年太陽光電併網量創新低，明年要達政策目標已是奢望。他憂心地說，過去漁電共生政策因對養殖行為要求往往高於純養殖戶，已導致開發進度嚴重延宕；如今「環評三法」修正案加嚴審查，有如「化療法案」殺死所有的好細胞，行政程序將陷入更漫長的泥淖，這形同對能源轉型的實質掣肘，使產業發展舉步維艱。

沈尚弘說：「政策不穩定已引發連鎖反應，已有外資陸續啟動千億元撤資計畫，這隱含國際社會對台灣能源韌性的不信任。」當綠電供給增長停滯，台灣企業在國際市場競爭力將首當其衝。他期許政府能落實「漁電並重」，建立更具效率的審查規範，並統一行政標準以找回投資者信心。

綠能暨永續發展聯盟太陽光電委員會主席林恬宇強調，光電仍是台灣淨零排放的核心支柱。然而，當前產業正面臨土地取得困局、流程冗長、電網承載力不足及儲能布建遲滯等多重障礙。林恬宇指出，隨著全球企業對於ESG 與碳中和目標的門檻提高，台灣產業絕對離不開穩定的政策支持。他呼籲政府應推動綠電專區配置與政策落地，在兼顧環境永續與社會共識前提下，推動建築整合型光電（BIPV）、儲能與智慧系統整合，填補企業對於長期綠電的龐大缺口。

太陽光電產業永續發展協會榮譽理事長蔡佳晋提醒，外界對 RE100存在誤解，該規範嚴格要求「在地綠電」，購買海外憑證會被視為漂綠行為，他指出，在AI時代，「電力即國力」，半導體產業對綠能需求極其迫切。若「環評法」導致程序僵化，最終受害的是國家長期競爭力與農漁民生計。他提倡參考全球趨勢，推動光電與農村結合的「光農模式」，透過完善的回饋機制讓居民有感，使光電案場成為農村再造的引擎，而非對立的阻礙。

太陽光電產業協會理事長林銘福說，光電已從單純發電來源進化為「電網支撐者」。然而，受限於土地資源有限與輿論過度解讀，許多不必要的行政要求使設置目標不斷延後。林銘福強調，面對極端氣候威脅，淨零轉型是「硬需求」，台灣很難與全世界的主流趨勢背道而馳。在土地有限的現實下，如何透過更靈活的空間應用與環境共榮設計，讓每一片光電板發揮最大效益，是政府與產業共同面對的課題。

七大太陽光電公協會一致認為，台灣太陽能發展的關鍵在於深化社會信任。透過建立誠實、透明且持續的對話機制，推動「漁電農互利互榮」的實質合作模式，而不僅止於形式上的共存，將有助於凝聚共識，並促進土地使用議題的正向發展。

七大公會並強調能源轉型是一場與時間賽跑的馬拉松，政府應在確保環保的前提下，應跳脫防弊思維，建立穩定、透明且具效率的審查機制。完善電網配套與儲能設施，才是讓光電普及並成為台灣永續經濟堅實後盾的關鍵。業界期盼政府傾聽基層聲音，修正法規障礙，讓太陽賜予的禮物真正轉化為推動台灣發展的綠色動力。