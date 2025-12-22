經濟部通過義隆、禾薪研發案ADAS、NTN技術齊步推進

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部產業技術司22日表示，日前召開 A+企業創新研發淬鍊計畫決審會議已通過義隆電子（2458）、禾薪科技等2項計畫，分別於智慧車電與低軌衛星通訊領域推動關鍵技術研發。兩項計畫的推動，將強化我國在先進車用電子系統與NTN天地整合通訊之自主能量，帶動臺灣相關產業加速升級與跨入國際供應鏈。

經濟部技術司說明，獲通過義隆電子「ADAS Lv2+暨智慧型座艙次系統開發與驗證計畫」—整合車內外影像感測，打造高效能辨識平台，推動切入國際車廠供應鏈。

全球車用電子朝向自動化、智慧化加速發展之際，ADAS（Advanced Driver Assistance Systems先進駕駛輔助系統，簡稱ADAS）已成車廠與供應鏈競逐重點。義隆電子聯合奇美車電，整合車用影像感測與模組化技術，打造高整合度、高性能之車內外相機模組，作為ADAS影像辨識系統的核心硬體平台。

技術司指出，該計畫突破現有影像模組整合瓶頸，強化ADAS影像辨識平台的完整性，並更貼近國際車廠對次系統化供應的需求。透過技術整合與產品競爭力的提升，義隆電子可望擴大國際合作機會並強化在全球車電供應鏈的布局。計畫預期衍生投資金8,000萬元、創造50個就業機會，帶動台灣車電產業價值鏈升級。

技術司指出，獲通過禾薪科技「基於 3GPP 標準之低軌衛星接取與路由核心模組開發：推動台灣 NTN 自主技術的關鍵突破計畫」—打造台灣自主NTN融合核心網路，奠定天地整合通訊技術基石。

隨著5G專網需求從都市擴展至偏鄉、海域及國防場域，NTN（Non-Terrestrial Network非地面網路，簡稱NTN）結合低軌衛星已成提升通訊覆蓋力的重要技術。然而，現行核心網設計多以地面網路為前提，難以因應低軌衛星的高速移動、高延遲與頻繁換手等技術挑戰。

技術司表示，禾薪科技基於自主研發成熟的 Saviah 5GC架構，依據3GPP Release 17/18/19標準，開發具備「衛星感知路由」、「動態換手管理」與「AI增強多路徑傳輸」等能力的NTN融合核心模組，確保衛星與地面網路的無縫整合，有效強化我國自主通訊系統的安全性、韌性與國際競爭力。計畫完成後，台灣將成為全球少數具備「端到端NTN核心能力」的國家之一，未來可支援遠洋通訊、災害備援、國防指揮及偏鄉連線等高可靠應用，並為6G時代的全球覆蓋網路奠定重要基礎。

