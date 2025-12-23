LINE Pay 族必收！聯邦賴點卡 2026 回饋全開，偶數日爽拿5%！歐洲消費回饋加碼3%

喜歡用 LINE Pay 消費的卡友，2026 年可以期待一下，聯邦銀行宣布「賴點卡」在 2026 年上半年再推回饋升級活動，從日常吃喝到歐洲旅遊通通有感，最高亮點就是 LINE Pay 偶數日指定通路加碼 5%，再加上歐洲消費最高可享 3% 回饋，而且回饋無上限，讓刷卡變成一種「累積小確幸」的日常。

聯邦賴點卡 2026年針對LINE Pay族和歐洲旅遊消費，推出超有感回饋。 (圖／聯邦銀行+Shutterstock 提供)

聯邦賴點卡活動自 2026 年 1 月 1 日一路持續到 6 月 30 日，只要申辦電子化帳單，並將「賴點卡」綁定 LINE Pay，就能拿到 LINE POINTS 點數回饋。國內一般消費可享1%；國外消費不用切換、無腦消費直接給到 3%，而且不設上限，對經常出國或海外網購的卡友來說相當有感。

特別值得一提的是，聯邦賴點卡這波也鎖定歐洲旅遊族群，大方給 3% 加碼回饋，涵蓋法國、德國、義大利、西班牙、英國等多個熱門旅遊國家，等於在歐洲刷卡也能輕鬆累積點數，讓旅途中的每一筆消費都更有價值。

活動期間新戶核卡後次月起6個月內，使用LINE Pay綁定賴點卡消費，加碼4%回饋，歸戶每月上限300點。 (圖／Shutterstock 提供)

如果你平常就是 LINE Pay 重度使用者，回饋感受會更明顯。活動期間只要單筆消費滿 100 元，就能在原有回饋之外再拿 1% 加碼，每月最多可拿 200 點。而且新戶申辦更有感！賴點卡核卡後次月起連續 6 個月，使用 LINE Pay 消費還能再多 4% 加碼，等於最多可拿1800點，一開卡就享有「新手紅利」，回饋開好開滿，真是LINE Pay神隊友！

最吸引LINE Pay小夥伴的，莫過於「LINE Pay 偶數日」限定加碼。每個月 2 號、4 號、6 號一路到月底的偶數日，只要在指定通路消費滿 100 元，就能享有 5% 加碼回饋。不論是王品、壽司郎、麥當勞、星巴克、50 嵐，還是 IKEA、屈臣氏、迪卡儂，從吃飯、喝咖啡、買生活用品到運動休閒、寵物用品，全都涵蓋在內。每個 LINE Pay 帳號每月加碼上限為 150 點，全體回饋上限高達 100 萬點，手腳快的卡友就有機會多拿一筆！

聯邦銀行表示，希望透過貼近日常生活的通路設計，讓賴點卡除了出國購物、新年聚餐、採購補貨時超好用，更能真正融入消費者的每一天。對習慣用 LINE Pay 付款、又愛精打細算回饋的族群來說，2026 年上半年，刷卡的理由又多了一個！

立即了解更多優惠資訊>>https://activity.ubot.com.tw/2026LaiDianCard/index.htm