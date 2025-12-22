七大光電公協會：產業遇逆風盼建透明高效審查體制

太陽光電產業七大公協會今天示警產業正遭遇逆風，主要考量為綠電供給增長停滯，台灣企業在國際市場競爭力將首當其衝，期望政府能落實「漁電並重」，建立更具效率的審查規範，並統一行政標準以找回投資者信心。

台灣太陽光電產業協會、中華民國太陽光電產業永續發展協會、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、中華民國再生能源商業同業公會、GESA綠能暨永續發展聯盟-太陽光電委員會、中華民國太陽光電暨儲能品質安全協會，以及中華民國商業總會能源產業推動委員會等太陽光電產業七大公協會，今天舉行媒體交流會，說明產業現況，並向政府建言。

太陽光電產業永續發展協會理事長沈尚弘說，過去漁電共生政策對養殖行為要求高於純養殖戶，已導致開發進度延宕；如今環評3法修正案（環評法、地質法、發展觀光條例）加嚴審查，行政程序將陷入更漫長的泥淖，恐使得產業發展舉步維艱。

沈尚弘表示，政策不穩定已引發連鎖反應，已有外資陸續撤資。當綠電供給增長停滯，台灣企業在國際市場競爭力將首當其衝。希望政府能落實「漁電並重」，建立更具效率的審查規範，並統一行政標準以找回投資者信心。

綠能暨永續發展聯盟太陽光電委員會主席林恬宇說，光電是台灣淨零排放的核心支柱，但當前產業正面臨土地取得困局、流程冗長、電網承載力不足及儲能布建遲滯等多重障礙。

林恬宇表示，政府應推動綠電專區配置與政策落地，在兼顧環境永續與社會共識前提下，推動建築整合型光電、儲能與智慧系統整合，填補企業對於長期綠電的龐大缺口。

針對社會對於太陽光電的疑慮，太陽光電產業永續發展協會榮譽理事長蔡佳晋說，在AI時代，電力即國力，半導體產業對綠能需求迫切，建議參考全球趨勢，推動光電與農村結合的光農模式，透過完善的回饋機制讓居民有感，使光電案場成為農村再造的引擎，而非對立的阻礙。

中華民國太陽光電發電系統商業同業公會表示，除希望售電機制能夠更具彈性，並看好表後儲能整合應用，使系統具備削峰填谷功能的微電網，是推動產業轉型的動能。

太陽光電七大公協會認為，台灣太陽能發展的關鍵在於深化社會信任。透過建立誠實、透明且持續的對話機制，推動漁電農互利互榮的實質合作模式，而不僅止於形式上的共存，將有助於凝聚共識，並促進土地使用議題的正向發展。