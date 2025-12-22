續推農業綠電！農業部：延長百億農業綠能貸款專案受理期限至明年底止

為建立農業與綠能共生經營模式，農業部自2021年3月1日起提供「百億農業綠能貸款專案」100億元之優惠貸款額度，由農業部「農業節能減碳貸款」及全國農業金庫「農業綠能設置貸款」共同支應。農業部為持續鼓勵農漁業者積極參與，將百億農業綠能貸款專案受理期限由原2025年底延長至2026年底止。

農業部農業金融署表示，「農業節能減碳貸款」對象為農漁民、農漁民團體及農企業，額度原本最高為3,000萬元，為配合本貸款專案提高額度為1.2億元，目前貸款利率農漁民為1.415%、農漁民團體及農企業為1.915%。借款人所需資金超逾1.2億元，或非屬農漁業者，可由全國農業金庫「農業綠能設置貸款」支應，貸款利率目前為2.507%。農金署表示，借款人擔保能力如有不足，貸款經辦機構可協助送信用保證機構保證，農業信用保證基金配合本貸款專案提供手續費優惠。

農業部農業金融署表示，這項貸款專案自2021年3月1日開辦，截至2025年11月底｢農業節能減碳貸款」計核貸458件金額逾58億元，｢農業綠能設置貸款」計核貸81件金額逾36億元，合計核貸539件金額逾94億元，以行業別區分主要係畜牧業占55%、漁業占29%、農糧業占15%，及發電業等占1%。

這貸款專案提供農漁業者購置與農業經營相結合之綠能設施(設備)所需資金，有助於加速推動政府農業綠能政策，同時穩定農業經營所需電力與提升農產業附加價值，並增加農漁業者額外收入，達成農電共享雙贏之政策目標。

農金署表示，因農漁業者對本貸款專案詢問度高且考量農漁業者尚有資金需求，為配合農業綠能政策之持續推動，因此延長受理期限至2026年底止。農漁業及光電業者，若有農業與綠能共生經營之相關資金需求，可向農業金庫及設有信用部之農（漁）會提出貸款申請。