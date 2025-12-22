快訊

金正恩視察…七旬高官們連站9小時聽訓 承受被肅清恐懼

日本無差別攻擊事件的防範啟示：把「通魔」當成熊！

吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」

房市量縮價鬆 中研院：民眾預期房價漲幅將降溫

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
房市示意圖／本報資料照片
房市示意圖／本報資料照片

房市降溫，民眾對房價上漲的預期也趨緩。中研院經濟所公布最新「台灣消費者預期與政策反應調查」顯示，仍有57.7%的消費者預期半年後房價會上升，但多數認為漲幅在5%以下，平均預期漲幅為2.5%。中研院經濟研究所副所長楊淑珺表示，央行第七波信用管制目的，在於扭轉民眾對房價持續上漲的預期，實際房市已呈現量縮、價格鬆動，但仍有過半民眾認為房價會走高，顯示房價僵固性仍強，只是預期成長幅度不高。

民眾對整體物價的預期，也同步出現降溫。楊淑珺指出，民眾仍認為明年生活成本會上升，但預期平均漲幅已從去年同期的11.3%，降至8.9%，是調查以來首次跌破雙位數，顯示通膨壓力緩解，已逐步反映在民眾的數字感受上。

調查顯示，生活成本各項支出中，交通與能源、食物的預期漲幅仍偏高，分別達15.1%與12.3%。其中，外食費CPI年增率已連續一年高於3%，使多數消費者仍認為未來一年餐飲相關支出可能續增。相較之下，房租或房貸開銷的預期平均漲幅為2.6%，較去年同期的4.4%下降1.8個百分點，顯示居住成本漲勢可望趨緩。

在通膨指標CPI方面，有86%的消費者預期一年後CPI仍將上升，但認為年增率高於2%的比例，已由去年同期的78.1%降至56.8%，且一年後CPI變化的中位數為2.5%，亦較去年下修0.5個百分點。中研院經濟所指出，國際油價走低是關鍵因素之一，布蘭特原油價格自今年初每桶約79美元，降至11月平均約64美元，使今年5月至11月CPI年增率連續7個月低於2%，有助緩和通膨預期。

認為CPI會上漲的原因，中研院經濟所指出，31.7%的消費者認為，美國關稅政策可能引發全球貿易戰、推升生產成本，是通膨主要來源，但該比重已較今年4月調查的42.7%明顯下降；另有29.5%指向農工原物料價格上漲，約一成五認為基本工資或水電價可能調漲。

楊淑珺補充，今年5月以來整體通膨壓力已有所緩解，但17項重要民生物資價格仍維持高檔，反映餐飲與服務類價格尚未回落，也是民眾對物價下滑感受不深的主因；不過，從生活成本與CPI預期同步下修來看，通膨壓力趨緩的趨勢已逐步浮現。

延伸閱讀

「雲開未盡，月色已現」 中研院樂觀估計：明年經濟成長率3.71%

聯準會官員哈瑪克：明年Q1宜按兵不動 待通膨和就業明朗

行政院長卓榮泰「二上一下一平穩」目標 達陣

一周盤前股市解析／軍工、金融、重電 可留意

相關新聞

「雲開未盡，月色已現」 中研院樂觀估計：明年經濟成長率3.71%

中央研究院經濟研究所今（22）日公布「2026年台灣經濟情勢總展望」，指出AI相關產業擴展仍可支撐台灣外需與投資動能，惟...

AI 缺電潮助攻！基礎建設升級「成長型產業」三優勢長線可期

隨著市場對科技股估值疑慮升高，12月以來股市波動明顯增加，部分資金開始轉向兼具防禦力與成長性的資產。投信法人指出，基礎建...

房市量縮價鬆 中研院：民眾預期房價漲幅將降溫

房市降溫，民眾對房價上漲的預期也趨緩。中研院經濟所公布最新「台灣消費者預期與政策反應調查」顯示，仍有57.7%的消費者預...

龔明鑫：台灣不只有半導體 電動車產業迎頭趕上

經濟部長龔明鑫今天表示，台灣電動車產業雖發展腳步較慢，但已逐漸迎頭趕上，除電動小貨車國產化比例達9成，電動巴士也成功切入...

長照3.0倒計時 立委籲全面檢討給支付標準

隨著台灣正式邁入超高齡社會，長照需求持續攀升，政府即將推動的長照 3.0。立委林月琴及多個長照團體22日共同召開記者會，...

農退儲金審查 立委主張提高相對提撥額

立法院22日審查《農民退休儲金條例》第七條修正草案。不同於農業部及多數立委版本以農民負擔40%、主管機關負擔60%為主，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。