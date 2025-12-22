房市量縮價鬆 中研院：民眾預期房價漲幅將降溫

房市降溫，民眾對房價上漲的預期也趨緩。中研院經濟所公布最新「台灣消費者預期與政策反應調查」顯示，仍有57.7%的消費者預期半年後房價會上升，但多數認為漲幅在5%以下，平均預期漲幅為2.5%。中研院經濟研究所副所長楊淑珺表示，央行第七波信用管制目的，在於扭轉民眾對房價持續上漲的預期，實際房市已呈現量縮、價格鬆動，但仍有過半民眾認為房價會走高，顯示房價僵固性仍強，只是預期成長幅度不高。

民眾對整體物價的預期，也同步出現降溫。楊淑珺指出，民眾仍認為明年生活成本會上升，但預期平均漲幅已從去年同期的11.3%，降至8.9%，是調查以來首次跌破雙位數，顯示通膨壓力緩解，已逐步反映在民眾的數字感受上。

調查顯示，生活成本各項支出中，交通與能源、食物的預期漲幅仍偏高，分別達15.1%與12.3%。其中，外食費CPI年增率已連續一年高於3%，使多數消費者仍認為未來一年餐飲相關支出可能續增。相較之下，房租或房貸開銷的預期平均漲幅為2.6%，較去年同期的4.4%下降1.8個百分點，顯示居住成本漲勢可望趨緩。

在通膨指標CPI方面，有86%的消費者預期一年後CPI仍將上升，但認為年增率高於2%的比例，已由去年同期的78.1%降至56.8%，且一年後CPI變化的中位數為2.5%，亦較去年下修0.5個百分點。中研院經濟所指出，國際油價走低是關鍵因素之一，布蘭特原油價格自今年初每桶約79美元，降至11月平均約64美元，使今年5月至11月CPI年增率連續7個月低於2%，有助緩和通膨預期。

認為CPI會上漲的原因，中研院經濟所指出，31.7%的消費者認為，美國關稅政策可能引發全球貿易戰、推升生產成本，是通膨主要來源，但該比重已較今年4月調查的42.7%明顯下降；另有29.5%指向農工原物料價格上漲，約一成五認為基本工資或水電價可能調漲。

楊淑珺補充，今年5月以來整體通膨壓力已有所緩解，但17項重要民生物資價格仍維持高檔，反映餐飲與服務類價格尚未回落，也是民眾對物價下滑感受不深的主因；不過，從生活成本與CPI預期同步下修來看，通膨壓力趨緩的趨勢已逐步浮現。