台水「工安慧眼」獲數位部 AIGO 價值影響力獎

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台水公司22日表示，台水開發「工安慧眼」系統旨在解決傳統巡檢過度仰賴個人經驗、新進人員不熟法規及資深人員負擔沉重等問題。使用者透過行動裝置拍照上傳後，系統能即時分析並以標準化方式提供法規指引、公司規範與查核結果，協助第一線人員於現場立即掌握危害辨識、風險評估及缺失提醒，真正落實「行動工安」。這項計畫獲得數位發展部數位產業署「2025年度AIGO企業團隊培訓營」，榮獲「價值影響力獎」。

台水參與數位發展部數位產業署「2025年度AIGO企業團隊培訓營」，參與團隊專案「台水工安慧眼」在 14 組參賽團隊中脫穎而出，並榮獲「價值影響力獎」，彰顯台水 AI 人才培育與文化深化的重要成果。

台水表示，台水以 AI 強化工地安全管理，將「企業痛點」轉化為「AI 亮點」，展現台水公司在數位轉型與工安治理上的具體成果，實踐「創造價值、永續發展」及「QuICK（品質、創新、信賴、專業）」核心理念。

台水表示，「工安慧眼」系統旨在解決傳統巡檢過度仰賴個人經驗、新進人員不熟法規及資深人員負擔沉重等問題。使用者透過行動裝置拍照上傳後，系統能即時分析並以標準化方式提供法規指引、公司規範與查核結果，協助第一線人員於現場立即掌握危害辨識、風險評估及缺失提醒，真正落實「行動工安」。

台水公司補充，「2025年度 AIGO 企業團隊培訓營」為數位產業署「AI 產業實戰應用人才淬煉計畫」之一，採「人才培訓、自我發掘問題、自行解題」模式，旨在培育企業 AI 種子教練，推動 AI 文化與組織轉型。

這屆共有14支團隊參與，橫跨物流、製造、零售與資服等不同產業領域，活動歷經實作特訓、顧問隨行輔導與跨部門協作，最終成果發表會於2025年 12 月 9 日舉行。

台水公司強調，近年來，台水積極推動數位轉型，從上游水源、中游淨水、輸配供水到末端用戶服務，全水務鏈皆導入 AI 技術，包括智慧水網、管線漏水預測、淨水場 AI 運轉決策、客服聊天機器人與水質監控預警等多項創新應用，並持續培育 AI 人才。

