中研院上修今年經濟成長至7.41% 2026年需留意五大關鍵

中研院經濟所22日發布台灣經濟情勢總展望。中研院指出，受惠AI與高效能運算需求持續擴張，加上貿易協商進展、美國關稅政策調整，全球經濟不確定性下降，台灣今年經濟成長表現大幅優於預期，全年成長率估達7.41%；明年在高基期效應下，成長動能趨緩，但仍可望維持3.71%的穩健成長。不過，展望明年經濟情勢，仍須留意美國貨幣與貿易政策走向、中國大陸經濟復甦力道、地緣政治與供應鏈重組、AI與新興科技發展進程，以及國內勞動與資本配置調整等五大不確定性。

林常青指出，今年經濟成長率達7.41%，主要支撐力道來自出口與投資，其中投資率持續攀升，顯示企業擴產與資本支出動能強勁。至於消費表現，前三季相對偏弱，但第4季在節慶消費、汽車貨物稅減稅效應，以及股市熱絡帶動的財富效果挹注下，出現回穩跡象。

談及明年景氣，林常青說，AI需求仍將維持強勁，無論是AI相關硬體設備、雲端資料服務、高速運算，或關鍵設備與零組件，台灣在生產與供應鏈上皆具明顯優勢，出口表現可望續亮眼。在AI供應鏈帶動下，有助支撐投資環境；內需方面，所得稅制優化、汽車貨物稅調降、國旅補助延續，若日圓維持相對弱勢，國外旅遊亦可能持續熱絡。不過，產業景氣分化恐使一般民眾對經濟成長的體感不強，消費動能仍有轉弱風險。

至於明年經濟不確定性，林常青點出五大關鍵。首先，美國後續貨幣與貿易政策走向，特別是關稅措施，將牽動供應鏈配置、通膨與全球投資決策，即使關稅仍有司法爭議，美方仍握有多項政策工具，232條款的協議結果，將改變企業赴美投資與生產布局。其次，中國大陸經濟復甦仍面臨內需疲弱、地方債務攀升與產業外移挑戰，低價出口對台灣影響將集中於特定產業。

第三，地緣政治與供應鏈重組趨勢，將影響中長期結構，台灣須思考在全球貿易中不可取代的角色。第四，AI與新興科技發展進程，雖受美國雲端服務供應商大幅資本支出，還有軍工需求支撐，但仍需觀察產業化落地速度。第五，國內勞動與資本配置能否因應產業分化調整，特別是中小企業的轉型差異，將影響投資與生產動能的延續性。

至於今年各項經濟表現，中研院經濟所指出，今年前三季實質GDP年增7.18%，主要來自AI相關產業帶動外需與投資同步走強，全年成長率較7月預測值2.93%一口氣上修4.48個百分點。內需方面，今年前三季民間消費受關稅不確定性與金融市場波動影響，實質年增僅0.93%，汽機車買氣偏弱，零售業前十月營業額小幅年減0.51%，全年民間消費成長率預估1.35%。

投資動能則持續由AI需求領軍，今年前三季實質民間投資年增14.32%，全年成長率估10.56%；固定資本形成2025年實質成長率為10.17%。外貿方面，科技與資通訊產品出口維持強勁，全年實質輸出與輸入成長率估分別為32.09%與29.79%。物價隨能源價格回落趨緩，全年CPI年增率估1.67%；勞動市場則維持穩定，失業率約在3.3%左右。