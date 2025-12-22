農退儲金審查 立委主張提高相對提撥額
立法院22日審查《農民退休儲金條例》第七條修正草案。不同於農業部及多數立委版本以農民負擔40%、主管機關負擔60%為主，立委郭國文提出修法版本，強調「打破天花板」，主張農民提繳後，主管機關按月提繳1.5倍金額，藉此提高誘因，實質改善農民退休保障。
郭國文表示，農退儲金最重要概念就是「儲」，期盼完善農民退休後的個人經濟安全網。根據目前資料，選擇參與制度的農民中，高達94%都提繳最高上限10%，顯示有意願加入者多已盡力提繳；然而投入農退制度的青農人數，長期卻始終無法突破30%門檻，制度吸引力與覆蓋率明顯不足。
郭國文具體提出附帶決議，要求農業部於修法通過後，農退覆蓋率應以一年成長7%、三年累計21%為政策目標；若兩年內無法達標10%，應檢討農退儲金制度，並朝「提高相對提撥至1:2」方向，提案獲得現場跨黨派立委連署，納入會議結論。
農業部長陳駿季坦言，部版修法雖精神上符合1:1.5概念，但實質提繳金額並未因此提高，對郭國文所提方向表示認同；同時指出目前正思考相關配套措施，透過其他優惠加碼方式提升農退制度覆蓋率。
郭國文提到，農退儲金的立法初衷，是要讓長年辛苦付出的農民，在退休後能擁有更完善的社會安全網，政府不應只滿足於制度上路，更要確保「農民願意進來、進來有感」。本次審查決議交付協商，未來也將持續監督，爭取實質提高相對提撥，真正照顧農民老年生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言