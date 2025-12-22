長照3.0倒計時 立委籲全面檢討給支付標準

隨著台灣正式邁入超高齡社會，長照需求持續攀升，政府即將推動的長照 3.0。立委林月琴及多個長照團體22日共同召開記者會，呼籲政府正視給支付制度失衡，以免人力結構性流失，長照3.0 恐怕無法承接未來需求。

林月琴表示，長照3.0若未同步回應照顧人力的結構性流失，等同讓改革「一上路就跛腳」，長照從1.0走到現在，不管是服務量能、預算、據點都增加將近20倍，但是照顧人力卻成長停滯、年輕人力不願投入、產生老老照護的問題。

林月琴呼籲，衛福部應立即召開檢討會議，全面檢視長照3.0的照顧人力政策，並重新檢討給支付標準，用制度止住人力流沙，才能確保長照改革真正走得長、走得穩。

居盟理事長涂心寧指出，現行長照給支付標準已長達八年未檢討調整，卻同時面對服務需求快速成長，導致供需結構出現明顯失衡。根據衛福部統計，2021至2024年間，長照服務人數成長幅度近45%，已遠高於照顧人力的成長速度，使得第一線居服員的人均負擔持續加重，長期處於超載狀態。

涂心寧舉2024年統計數據說明，全台使用居家服務(B碼)占比達70.8%，顯示長照服務仍以居家照顧為主，整個體系高度倚賴居服人力。不少居服員在社團反映，單位缺人，「一天要跑11個服務使用者，忙到一口水都沒能喝」。老手壓力大、體力透支而離職，新手看到工作量「嚇到轉頭就跑」。

愚人之友社會福利慈善事業基金會徐楨提醒，長照2.0推動近九年，居家服務員長期承擔高體力與高情緒勞動，卻受限於給付制度，薪資調整空間有限。自2017年以來，基本薪資已連續調升從21,009元提高至28,590元，單位人事成本大幅增加，但長照給付標準卻未同步反映。

徐楨指出，上述情況，造成人事支出占營運成本高達八至九成，機構難以實質提升第一線人員薪資與留任誘因。近年照顧服務員投入成長趨緩、年齡結構高齡化，即便照顧人力接近十萬人，仍難以因應約90萬人的服務需求，缺工問題日益浮現。

林月琴與及與會團體呼籲，長照3.0不應只談服務擴張與制度升級，更必須正視「是誰在撐起長照」的現實。唯有把照顧人力納入改革核心，長照制度才能真正回應高齡社會的長期需求，並向長照司提出以下兩點訴求：

一、立即檢討並調整長照給支付標準：使給支付能真實反映人力成本、工作負荷與專業價值，改善居服員待遇，強化留任誘因，避免照顧人力持續流失。

二、提出具體的人力補充與留任配套措施：包含穩定薪資結構、合理工時與勞動保障，補齊居家照顧等關鍵服務的人力斷層，避免長照3.0一上路即面臨「有制度、沒人做」的困境。