「雲開未盡，月色已現」 中研院樂觀估計：明年經濟成長率3.71%

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中研院公布明年景氣預測，經濟研究所合聘研究員林常青指出，明年經濟成長率3.71%，惟須留意五大風險。記者藍鈞達／攝影
中研院公布明年景氣預測，經濟研究所合聘研究員林常青指出，明年經濟成長率3.71%，惟須留意五大風險。記者藍鈞達／攝影

中央研究院經濟研究所今（22）日公布「2026年台灣經濟情勢總展望」，指出AI相關產業擴展仍可支撐台灣外需與投資動能，惟在2025年高基期效應影響下，成長力道將略為趨緩，預估2026年台灣經濟成長率為3.71%，是所有主要機構中預估最為樂觀者。

此外，中研院將2025年經濟成長率預測上修至7.41%，較7月預測值大幅上修4.48個百分點，並以「雲開未盡，月色已現」形容2026年經濟情勢。

在此之前，中央銀行上周理監事會議後發布的預測，2025年經濟成長率預測上修至7.31%，2026年則是3.67%。主計總處在11月發布預測，2025年經濟成長率預測上修至7.37%，明年是3.54%。

不過，中央研究院經濟研究所合聘研究員林常青指出，明年關稅政策影響尚未完全顯現，衝擊呈現高度「幾家歡樂幾家愁」，加上匯率等因素持續影響傳統產業，觀察到不同產業分化發展愈來愈明顯。

林常青表示，民間投資與出口表現仍是支撐經濟成長的核心動力。隨著AI商機持續湧現，企業資本支出不斷提高，半導體設備進口與固定資產增額均大幅成長；在出口方面，AI相關產品如晶片、伺服器的定價與需求持續增加，世界半導體貿易統計亦預測，2026年半導體銷售將成長26.3%，顯示長期成長動能仍在。

在消費與勞動市場方面，林常青指出，國內零售與餐飲業維持成長，但呈現結構性差異，例如汽車買氣因觀望而年減9.3%，反觀國人出國旅遊消費則大幅成長8.48%。

林常青認為，AI硬體設備、雲端資料服務與高速運算需求仍將持續強勢，政府推動的AI新十大建設與軍工產業發展亦可望提供支撐。

不過，他也提醒五大不確定因素，包括美國關稅政策與主要央行貨幣政策調整、中國經濟成長放緩與低價產品外溢、地緣政治與氣候風險、AI與新興科技發展進程，以及產業高度集中與景氣分化對經濟與勞動市場韌性的影響。

