內政部補助2.4億元斗南外環道延伸動工 完善路網、加速區域均衡發展

內政部國土管理署中區都市基礎工程分署長陳俊雄22日出席雲林縣斗南鎮東外環道路動土典禮。內政部國土管理署表示，這一案獲中央「生活圈道路交通系統建設計畫」補助2.44億元，規劃從建國三路與信義路口延伸，經長榮路至仁愛路，銜接南外環道路，預計116年3月完工通車後，將可完整串連斗南東、西外環道路系統，節省民眾通行時間。

內政部國土管理署說明，斗南鎮受西部縱貫鐵路南北向阻隔，早年兩側往來僅能通行福德陸橋、劉仙姑地下道或興國路平交道，東西區域發展受到阻隔，後來僑真陸橋雖改善台一線與鐵路東側地區交通聯繫，但外環路網僅延伸到信義路，區域串接功能仍顯不足。

內政部國土管理署補充，本案道路全長約1公里、寬度25公尺，採雙向各2車道及雙側人行道，工程將同步施作排水、照明、及共用管道等基礎設施，全線搭配使用瀝青刨除再生等綠色建材，並兼顧人行友善與道路景觀，強化排水能力與紓緩熱島效應等相關工程設計。

中央近年透過「永續提升人行安全計畫」、「生活圈道路系統建設計畫」、「提升道路品質2.0」、「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」及「均衡城鄉村里道路改善計畫」多項措施，不僅協助雲林縣改善路網，並持續精進交通環境，累計補助金額已逾43億元。

今日出席貴賓，內政部國土管理署中區都市基礎工程分署長陳俊雄、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、雲林縣議長黃凱、雲林縣斗南鎮公所鎮長沈暉勛及地方民意代表等共同參與。