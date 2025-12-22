股市創高消費卻降溫？2026消費趨勢：靜默消費、價值重新分類

2026年會呈現什麼模樣的消費趨勢？消費者生活型態與消費市場研究顧問-東方線上消費者研究集團，公布最新消費數據並分析市場趨勢指出，「低耗降速」成為消費者日常生活的常態，而「感性激活」表現出消費者樂於追求各種不同體驗的特性，此外，消費者在日常消費行為更出現一種重新分類的現象，小奢侈勝過大奢侈，但在體驗的追求上，則更為勇敢、更為積極。

雖然2025年台灣總體經濟數據亮眼，股市更屢創新高，但這樣的榮景並未反映在消費行為上，2025年消費率與投資率來到近三年新低，而儲蓄率則創下了近八年新高，整體經濟狀況呈現外熱內冷，整體環境的不確定，導致消費者的消費行為轉趨保守，更多的是想把錢存起來。

「靜默消費」更務實與謹慎消費

政大企管系特聘教授別蓮蒂對此提出了「靜默消費」的概念，所謂靜默消費指的是一種被不確定性產生的冷漠與求穩，消費者會呈現出一種看短、看近、看當下的態度，此刻的安穩勝過未來的精采，以社會參與度為例，民眾的社會參度呈現快速的下滑，在政治活動、社區事務、義工服務的參與度都有所下降，認為只要過好自己生活就好的比例則有46.3%，為近三年新高。

在消費行為部分，消費者欠缺消費信心，致使在消費的態度與行為上則轉趨保守。消費者會謹慎規畫金錢使用、盡量儲蓄，也較為不會因為一時的衝動，在休閒度假時花費超過原本的預算金額，消費者呈現出一種更保守、更謹慎與更精明的靜默消費模式。

消費價值重新分類

另外，東方線上副總經理蘇湘婷指出，消費者對消費價值進行了重新分類，出現了一種必需品升級，而非必需品降級的現象。在必需用品，如生鮮食品、個人清潔品、餐飲／飲料、家庭用品等，出現消費升級現象；相對的，在非必需品，如名牌精品、娛樂消費、運動／戶外／露營等品類則呈現消費降級的狀況(選便宜的或減少)。

此外，消費者還會靜靜等待，等到一個最好的時機才出手購買，零售通路可預測性的促銷檔期安排，更加速了此一現象的成型，消費者因為能夠預期通路何時會促銷，因此他們才會等待，也導致消費者依賴促銷與不信任原價的心理。

體驗的感性滿足

體驗式消費成為2025年消費市場上的一大亮點，演唱會、職棒比賽、各種IP主題活動，吸引眾多人潮參與，針對這一現象，別蓮蒂指出，對於消費者而言，消費帶來的快樂滿足，奠基於感受多過於功能，體驗所帶來的感受性滿足。

東方線上執行長蔡鴻賢指出，現今消費者已從性價比(CP值)的追求，轉變為時效比(TP值)的追求，不再積極比價、比性能，把時間留給感性一面的自己，把力氣花在我選擇想要努力的地方，這種價值觀軸線的轉移，是一個十分值得重視的現象。