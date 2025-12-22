區域領導力崛起 法人看好亞洲將成下一波全球領導力中心

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

過去十年，全球主要市場多半呈現同步波動，但隨著各國經濟週期、貨幣政策、產業結構及AI科技吸收能力的差異擴大，市場表現開始出現明顯分歧。投信法人分析，在區域領導力崛起帶動，美國不再是唯一引擎，亞洲已成下一波全球領導力中心。

富蘭克林坦伯頓全球指數投資組合主管Dina Ting分析，美國「七巨頭」效應正在降溫，國際市場接棒。全球政策、產業正在重新排序，回報模式越來越具國別差異化。其中中國與印度具備明確結構性驅動因子，有望形成2026年到2027年新一輪領導者。資金流向顯示，雖然美國吸納多數資金，但南韓、台灣、巴西等新興市場資金流入比例大幅提升，亞洲（特別是科技與半導體供應鏈）在投資者眼中的重要性持續上升。拉美與歐洲也有顯著比例增長，顯示「區域領導力崛起」的趨勢。

主因在於亞洲具備人口、供應鏈、AI、製造業四大優勢，將成為新領導者。台灣是全球AI周期最大受益者之一，2026全球半導體市場可望突破1兆美元，台灣處於AI基礎建設的核心。日本則以治理改革、政策刺激、企業效率提升為驅動力，投入1,170億美元刺激方案。印度具備年輕人口與製造轉型，GDP潛在成長率全球最高（大於7%），估值相對歷史均值呈13%折價。南韓在記憶體晶片短缺下受益，IMF預計2026成長率1.8%，優於2025的0.9%。亞洲市場的強勁表現，顯示其在全球投資組合中的重要性。

