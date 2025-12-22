快訊

捷運系統收炸彈預告「下午1：30引爆」 台鐵繃緊神經：全面警備

「綠茶婊」入段考題涉性平爭議 金城國中教師上月遭解聘

簡立峰專欄／AI賽道出現分歧 中國模型在矽谷找到定位

台企攜手帛琉打造國際級高爾夫球場 林佳龍：推動永續觀光

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍日前在帛琉見證台灣企業佳邦公司與帛琉美麗坵（Melekeok）州政府簽署投資合作備忘錄（MOU），雙方將於帛琉總統府附近共同打造一座符合國際標準的高爾夫球場。林佳龍表示，該投資案不僅有助於推動帛琉觀光產業多元發展，更為外交部「榮邦計畫」中的「永續觀光」立下重要里程碑，盼未來能成為台帛互利共榮的最佳象徵

林佳龍指出，自抵達帛琉首日起，無論在與總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）、觀光部長曼尼萊（Ngiraibelas Tmetuchl）及美麗坵州州長帛洛伊（Henaro Polloi）的談話中，皆深刻感受到帛琉政府對此投資案的高度期待與誠摯歡迎，帛方官員也一致承諾，將與投資團隊保持密切合作，確保計畫順利落地。

林佳龍強調，「信賴」是最珍貴的資產，也是台帛交往的重要基石。他感謝帛琉政府對台灣的信任，將這項關鍵計畫交由台灣企業執行，同時也期許未來的高爾夫球場建設，能嚴守帛琉高標準的環境法規，尊重在地文化與傳統，成為台帛互利共榮的最佳象徵。

美麗坵州州長帛洛伊昨日亦親自陪同林佳龍及「台帛榮邦經貿團」成員前往高爾夫球場預定地視察，並現場準備球桿試揮，展現對建設的高度期待。林佳龍轉述，帛洛伊州長感謝台灣企業的投入，並強調此項投資具體展現台灣對惠恕仁總統施政願景的支持，州政府未來將與投資方攜手推進各項建設進度。

林佳龍進一步指出，觀光部長曼尼萊也表示，擁有一座高爾夫球場是許多帛琉民眾長年以來的夢想，相關構想已討論逾三十年。曼尼萊並期待，未來高爾夫球場能與總統府周邊景點相互串聯，形成新的觀光亮點，讓國際旅客「一來再來」，中央政府亦將全力協助相關行政流程。

林佳龍表示，台灣樂見更多台灣企業積極探索帛琉商機，並期待這項高爾夫球場投資案能豐富帛琉的陸上觀光活動，帶動地方經濟發展，進一步深化台帛情誼，讓台灣與帛琉攜手共創永續、共享繁榮。

延伸閱讀

川普簽署國防授權法 林佳龍感謝美跨黨派堅定挺台

林佳龍談高雄市長初選 支持林岱樺：「大我」的思考

華府直擊／林佳龍超低調訪美、避曝光 與媒體「諜對諜」攻防戰

林佳龍：國經協會將訪以色列 促高科技人才培育互動

相關新聞

國泰金控調查：57%民眾估年終獎金落在1至3個月　

國泰金控公布2025年12月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對於年終獎金的期待相對穩定，但對於明年經濟成長態度偏保守，通膨...

房價跌了嗎？看懂信義、國泰兩大房價指數的關鍵差別

近一年來，房市氣氛明顯轉冷，不論是準備買屋的民眾，還是打算賣屋的屋主，對房價變化都格外敏感。看屋人數減少、成交期拉長，市場普遍感受到冷清，但一翻開房價相關數據，又常看到房價指數仍在高檔，甚至變動不大，讓不少人忍不住疑惑：市場明明不好，為什麼房價好像又沒真正下來？

蔡明忠：台灣處於世界AI生態系最中心 明年經濟會很好

富邦集團董事長蔡明忠昨（21）日表示，台灣仍處於整個全世界AI生態系最中心，占據關鍵產業地位，一舉把台灣推上世界舞台，他...

經發會重啟 聚焦擴大內需

行政院經濟發展委員會顧問會議自今年7月延後舉行後，即將重啟，據悉，政院將於明（23）日、30日召開兩場會議，明日為「包容...

行政院長卓榮泰「二上一下一平穩」目標 達陣

行政院長卓榮泰上任時，對於國家經濟發展提出「二上、一下、一平穩」目標，目前穩定達標。卓榮泰表示，財經政策以穩定為要，經濟...

複合型光電環評有望簡化 以便加速流程 推進農漁電共生

立法院日前三讀通過環評法部分條文，限制光電開發，要求開發前應實施環評。經濟部官員透露，光電本是低密度開發，將與環境部協商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。