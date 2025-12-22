台企攜手帛琉打造國際級高爾夫球場 林佳龍：推動永續觀光

外交部長林佳龍日前在帛琉見證台灣企業佳邦公司與帛琉美麗坵（Melekeok）州政府簽署投資合作備忘錄（MOU），雙方將於帛琉總統府附近共同打造一座符合國際標準的高爾夫球場。林佳龍表示，該投資案不僅有助於推動帛琉觀光產業多元發展，更為外交部「榮邦計畫」中的「永續觀光」立下重要里程碑，盼未來能成為台帛互利共榮的最佳象徵

林佳龍指出，自抵達帛琉首日起，無論在與總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）、觀光部長曼尼萊（Ngiraibelas Tmetuchl）及美麗坵州州長帛洛伊（Henaro Polloi）的談話中，皆深刻感受到帛琉政府對此投資案的高度期待與誠摯歡迎，帛方官員也一致承諾，將與投資團隊保持密切合作，確保計畫順利落地。

林佳龍強調，「信賴」是最珍貴的資產，也是台帛交往的重要基石。他感謝帛琉政府對台灣的信任，將這項關鍵計畫交由台灣企業執行，同時也期許未來的高爾夫球場建設，能嚴守帛琉高標準的環境法規，尊重在地文化與傳統，成為台帛互利共榮的最佳象徵。

美麗坵州州長帛洛伊昨日亦親自陪同林佳龍及「台帛榮邦經貿團」成員前往高爾夫球場預定地視察，並現場準備球桿試揮，展現對建設的高度期待。林佳龍轉述，帛洛伊州長感謝台灣企業的投入，並強調此項投資具體展現台灣對惠恕仁總統施政願景的支持，州政府未來將與投資方攜手推進各項建設進度。

林佳龍進一步指出，觀光部長曼尼萊也表示，擁有一座高爾夫球場是許多帛琉民眾長年以來的夢想，相關構想已討論逾三十年。曼尼萊並期待，未來高爾夫球場能與總統府周邊景點相互串聯，形成新的觀光亮點，讓國際旅客「一來再來」，中央政府亦將全力協助相關行政流程。

林佳龍表示，台灣樂見更多台灣企業積極探索帛琉商機，並期待這項高爾夫球場投資案能豐富帛琉的陸上觀光活動，帶動地方經濟發展，進一步深化台帛情誼，讓台灣與帛琉攜手共創永續、共享繁榮。