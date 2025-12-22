國泰金控調查：57%民眾估年終獎金落在1至3個月　

國泰金控公布2025年12月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對於年終獎金的期待相對穩定，但對於明年經濟成長態度偏保守，通膨壓力的感受則仍然存在。調查指出，有57%的民眾預期年終獎金將介於經常性薪資的1至3個月，另有29%認為年終獎金可達1個月以下，合計近九成民眾對年終獎金的期待集中在3個月以內，顯示企業發放獎金水準趨於審慎。

進一步觀察民眾對薪資調整的看法，調查顯示，48%受訪者認為2026年每月經常性薪資將維持不變，46%預期薪資可望調升，其中僅8%預期加薪幅度高於3%。整體而言，民眾對薪資成長的期待仍偏溫和，反映在企業經營環境尚未全面轉強的情況下，薪資與獎金調整空間有限。

在經濟展望方面，民眾對於2026年整體經濟成長率的看法較官方預測保守。調查顯示，民眾對2026年台灣經濟成長率的平均預期值為2.56%，僅有28%的民眾認為經濟成長率可高於3%。相較之下，主計總處先前預估2026年經濟成長率為3.54%，顯示民眾對未來景氣的信心仍有落差。

至於物價與通膨，民眾感受仍相對強烈。調查結果顯示，民眾預期2026年平均通膨率為2.17%，有53%的民眾認為通膨率將高於2%，比例明顯高於對經濟成長的樂觀程度。這也反映出，在日常消費壓力未明顯緩解下，物價仍是影響民眾信心的重要因素。

國泰金控表示，整體來看，民眾對年終獎金與薪資調整的期待趨於務實，對經濟成長態度保守，但對通膨的警覺仍高，顯示未來景氣雖具韌性，仍需持續觀察物價走勢與實質薪資改善情況。