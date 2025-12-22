浪漫飄雪燈光秀！凱基星光之夜 邀民眾慶耶誕

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
凱基金控將於平安夜舉辦「凱基聖誕・星光之夜」，邀請全體員工、客戶，以及周邊社區民眾一同參與，在歲末時分共享耶誕時光。圖／凱基金控提供
凱基金控將於平安夜舉辦「凱基聖誕・星光之夜」，邀請全體員工、客戶，以及周邊社區民眾一同參與，在歲末時分共享耶誕時光。圖／凱基金控提供

凱基金控「二○二五聖誕公益月」的首場公益市集，日前獲得熱烈迴響，重頭戲則將於平安夜接續登場。十二月廿四日傍晚六時起，凱基金將在敦化北路總部廣場舉辦「凱基聖誕・星光之夜」晚會，邀請凱基集團全體員工、客戶，以及周邊社區民眾一同參與，共享耶誕時光。

活動現場以凱基永續耶誕樹為核心亮點，自上個月底點上燈光後，每天晚間六時至九時整點上演燈光秀，搭配浪漫飄雪效果，近期吸引不少民眾駐足欣賞、拍照留念。

為迎接平安夜，凱基金將總部廣場布置成節慶氛圍濃厚的耶誕場景，沿著步道鋪設星光燈飾，並設置金色麋鹿等拍照裝置。

根據規畫，當晚隨著耶誕樹主燈點亮，「星光之夜」正式揭開序幕。首先由敦化國小合唱團帶來報佳音演出，以純淨童聲陪伴現場大小朋友迎接耶誕。

節目安排包含親子族群喜愛的魔術秀、活力四射的啦啦隊帶動跳、還有樂團演奏及歌手演唱，讓民眾可自在漫步廣場，在音樂與燈光交織下，感受平安夜的輕鬆氣氛。

現場還有耶誕老公公見面會，增添互動樂趣。

「凱基聖誕・星光之夜」活動全程免費開放。凱基金也同步於官方Facebook粉絲專頁推出耶誕祝福活動，即日起至十二月卅日止，民眾只要在活動貼文中寫下耶誕願望或新年期許，並標註兩位好友，就有機會獲得韓流歌手Rain演唱會門票、周邊商品、以及五百元即享券等好禮。

