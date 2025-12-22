地面複合型光電 擬簡化認定加速環評

立法院日前三讀通過環評法部分條文，限制光電開發，要求開發前應實施環評。經濟部官員說，光電本來就是低密度開發，在環評機制下，正與環境部協商，針對地面型複合型利用、附屬設施，爭取簡化或標準化的認定，以加速環評審查。

立法院會日前三讀通過環評法部分條文，增訂太陽光電系統條款，明訂在國家風景區、地質敏感區、重要濕地、特定農業區；以及山坡地及水上設一定以上裝置容量及面積的地面型及水面型等，共十類案場，開發前應實施環評，但排除屋頂型或規模較小的自用發電系統。

經濟部推動光電策略，向來是採屋頂型優先，地面型複合利用為主。因應新環評法，經濟部正與環境部協商，對於地面型複合式利用能採簡化、標準化認定，使漁電共生、農電共生推進。

經濟部表示，過去光電環境影響的審查機制採分流進行，在環境敏感區如山坡地的大型案場走環評機制、漁電共生專區設置則走環境與社會檢核機制，均已分流設立明確規範與機制把關。這次修法未考量地面型光電以複合利用為主，型態多元、申設程序及目的也各異，一致需要走一到兩年的環評程序。

經濟部官員說，環評法通過後，屋頂型是指已取得建照及使用執照建物，其屋頂型光電不用經過環評；但目前很多地面型或屋頂型光電案採複合式利用方式，例如在簡易農舍、或漁塭上架設簡易屋頂、地面型光電下種植作物，對於農場、或漁塭屬附屬設施，希望有較簡易或標準化的認定，以加速環評流程。

舉例來說，部分偏遠地區居民、或農漁民，在漁塭塭堤設置地面型光電，希望自發自用以減少抽水等設備之用電成本，未來極易因裝置容量超過本次修法的一百平方公尺（約十kＷ）上限，設置光電板也需委託環評廠商進行環境影響評估。

此外，經濟部指出，未來若光電板設置距離靠近或僅有道路等公共設施相隔，這次修法強制將鄰近周遭的案場合併計算，漁塭等農業使用面積廣大且彼此相鄰，則需與鄰居合併為一案、協調設置，否則就需要單獨進行環評程序，勞民傷財。