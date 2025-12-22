行政院長卓榮泰「二上一下一平穩」目標 達陣

行政院長卓榮泰上任時，對於國家經濟發展提出「二上、一下、一平穩」目標，目前穩定達標。卓榮泰表示，財經政策以穩定為要，經濟好的時候大家共享，較差的時候共同承擔，只要政策方向穩定，人民就會知道，可以安心跟著政府走。

卓榮泰所提目標，是指四年內必須「二上、一下、一平穩」。二上是指經濟成長率在3%以上、人均國內生產毛額（GDP）在4萬美元以上；一下是指失業率低於3.5%；一平穩是指消費者物價指數（CPI）年增率要在2%以下。以最新統計數據來看，卓揆目標正穩健達標。

主計總處預估今年GDP成長率高達7.37%，明年也有3.54%，今明兩年幾乎是穩定保3；最新預估今年人均GDP可望達38,748美元，明年達40,951美元，比原先預估的2028年更早突破4萬美元；失業率今年以來維持在3.3%左右；即使面臨天災、非洲豬瘟，CPI漲幅今年已連七月低於2%警戒線。