快訊

6度威脅火攻雙北…警趕在「最後一天」前查獲 他已著手製炸彈

彈劾賴總統立院明排案 依法邀「被彈劾人」到立院說明

押了！北捷殺人案後台中男網路發「計畫」文遭逮 深夜裁定羈押

經發會重啟 聚焦擴大內需

經濟日報／ 記者余弦妙翁至威／台北報導

行政院經濟發展委員會顧問會議自今年7月延後舉行後，即將重啟，據悉，政院將於明（23）日、30日召開兩場會議，明日為「包容成長組」，主軸聚焦擴大內需，因正值歲末，也要聽取顧問對明年經濟看法及建言，為財經政策定錨。

經發會共分為「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」等三組，三場顧問會議原定今年7月陸續舉行，但當時因南部風災、對等關稅不確定性等因素干擾，僅創新經濟組完成開會，其餘兩組都延後。

政院已敲定時間，明日將先舉行包容成長組顧問會議，30日則由均衡台灣組接棒。行政院長卓榮泰今日將聽取相關部會報告，預料將聚焦擴大內需，包含觀光、婚育宅、都更危老等政策。

7月召開的創新經濟組會議，主要聚焦AI人才庫、如何扶植新創產業投資、及如何協助更多產業全球布局，希望在2040年培育千萬AI人才。包容成長組則將以內需產業為主，尤其明年觀光發展，被政府視為重中之重。

會議 觀光 AI

延伸閱讀

若卓榮泰不副署停砍年金 他擬召退休師上街圍攻政院、再祭訟海戰術

網傳下一攻擊地點高雄車站？卓榮泰：加速追查抑制跟風

北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

不副署遭送監院…卓榮泰當監委面怨：盼回歸憲政秩序 是「不得不」的作為

相關新聞

光電汰舊換新 經濟部推2優惠

為加速光電建置，經濟部明年起啟動太陽光電汰舊換新措施，鼓勵運轉十年以上案場汰舊換新採用高效率模組，增加裝置容量。經濟部祭...

地面複合型光電 擬簡化認定加速環評

立法院日前三讀通過環評法部分條文，限制光電開發，要求開發前應實施環評。經濟部官員說，光電本來就是低密度開發，在環評機制下...

蔡明忠：台灣處於世界AI生態系最中心 明年經濟會很好

富邦集團董事長蔡明忠昨（21）日表示，台灣仍處於整個全世界AI生態系最中心，占據關鍵產業地位，一舉把台灣推上世界舞台，他...

經發會重啟 聚焦擴大內需

行政院經濟發展委員會顧問會議自今年7月延後舉行後，即將重啟，據悉，政院將於明（23）日、30日召開兩場會議，明日為「包容...

行政院長卓榮泰「二上一下一平穩」目標 達陣

行政院長卓榮泰上任時，對於國家經濟發展提出「二上、一下、一平穩」目標，目前穩定達標。卓榮泰表示，財經政策以穩定為要，經濟...

複合型光電環評有望簡化 以便加速流程 推進農漁電共生

立法院日前三讀通過環評法部分條文，限制光電開發，要求開發前應實施環評。經濟部官員透露，光電本是低密度開發，將與環境部協商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。