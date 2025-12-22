經發會重啟 聚焦擴大內需

行政院經濟發展委員會顧問會議自今年7月延後舉行後，即將重啟，據悉，政院將於明（23）日、30日召開兩場會議，明日為「包容成長組」，主軸聚焦擴大內需，因正值歲末，也要聽取顧問對明年經濟看法及建言，為財經政策定錨。

經發會共分為「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」等三組，三場顧問會議原定今年7月陸續舉行，但當時因南部風災、對等關稅不確定性等因素干擾，僅創新經濟組完成開會，其餘兩組都延後。

政院已敲定時間，明日將先舉行包容成長組顧問會議，30日則由均衡台灣組接棒。行政院長卓榮泰今日將聽取相關部會報告，預料將聚焦擴大內需，包含觀光、婚育宅、都更危老等政策。

7月召開的創新經濟組會議，主要聚焦AI人才庫、如何扶植新創產業投資、及如何協助更多產業全球布局，希望在2040年培育千萬AI人才。包容成長組則將以內需產業為主，尤其明年觀光發展，被政府視為重中之重。