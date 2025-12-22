快訊

6度威脅火攻雙北…警趕在「最後一天」前查獲 他已著手製炸彈

彈劾賴總統立院明排案 依法邀「被彈劾人」到立院說明

押了！北捷殺人案後台中男網路發「計畫」文遭逮 深夜裁定羈押

經濟部為加速光電建置 兩大優惠 鼓勵汰舊換新

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

為加速光電建置，經濟部明年起啟動太陽光電汰舊換新措施，鼓勵運轉十年以上案場汰舊換新採用高效率模組，增加裝置容量。經濟部祭出兩大優惠，一是可享屋頂型建置光電板補助；二方面仍享有躉購費率優惠。

此外，屋頂型汰舊換新不必環評。經濟部推估，這一波約可再增500千瓩（MW）裝置容量。

明年光電躉購費率仍維持2025年水準，換言之，屋頂型光電依規模大小，明年每度躉購費率維持5.6~3.6元。此外汰舊換新後，原本已簽定躉購容量可適用原先早期較高費率，新增加容量才適用新的躉購費率。

太陽光電 經濟部 環評

延伸閱讀

屋頂光電汰舊換新！經部祭躉購費率、補助、免環評 帶動1.3GW商機

逾300坪新建物設光電標準公告 須能承受17級強陣風

外銷訂單估連十月成長 全年有望飛越7,000億美元

衛星通訊關鍵元件 萊德光電

相關新聞

光電汰舊換新 經濟部推2優惠

為加速光電建置，經濟部明年起啟動太陽光電汰舊換新措施，鼓勵運轉十年以上案場汰舊換新採用高效率模組，增加裝置容量。經濟部祭...

地面複合型光電 擬簡化認定加速環評

立法院日前三讀通過環評法部分條文，限制光電開發，要求開發前應實施環評。經濟部官員說，光電本來就是低密度開發，在環評機制下...

蔡明忠：台灣處於世界AI生態系最中心 明年經濟會很好

富邦集團董事長蔡明忠昨（21）日表示，台灣仍處於整個全世界AI生態系最中心，占據關鍵產業地位，一舉把台灣推上世界舞台，他...

經發會重啟 聚焦擴大內需

行政院經濟發展委員會顧問會議自今年7月延後舉行後，即將重啟，據悉，政院將於明（23）日、30日召開兩場會議，明日為「包容...

行政院長卓榮泰「二上一下一平穩」目標 達陣

行政院長卓榮泰上任時，對於國家經濟發展提出「二上、一下、一平穩」目標，目前穩定達標。卓榮泰表示，財經政策以穩定為要，經濟...

複合型光電環評有望簡化 以便加速流程 推進農漁電共生

立法院日前三讀通過環評法部分條文，限制光電開發，要求開發前應實施環評。經濟部官員透露，光電本是低密度開發，將與環境部協商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。