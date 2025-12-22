經濟部為加速光電建置 兩大優惠 鼓勵汰舊換新

為加速光電建置，經濟部明年起啟動太陽光電汰舊換新措施，鼓勵運轉十年以上案場汰舊換新採用高效率模組，增加裝置容量。經濟部祭出兩大優惠，一是可享屋頂型建置光電板補助；二方面仍享有躉購費率優惠。

此外，屋頂型汰舊換新不必環評。經濟部推估，這一波約可再增500千瓩（MW）裝置容量。

明年光電躉購費率仍維持2025年水準，換言之，屋頂型光電依規模大小，明年每度躉購費率維持5.6~3.6元。此外汰舊換新後，原本已簽定躉購容量可適用原先早期較高費率，新增加容量才適用新的躉購費率。