蔡明忠：台灣處於世界AI生態系最中心 明年經濟會很好

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
富邦集團董事長蔡明忠（中）今年第12度完賽台北馬半程馬拉松，賽後受訪談及台灣經濟表現，認為明年也會很好，AI科技仍是未來主流。富邦金控／提供
富邦集團董事長蔡明忠（中）今年第12度完賽台北馬半程馬拉松，賽後受訪談及台灣經濟表現，認為明年也會很好，AI科技仍是未來主流。富邦金控／提供

富邦集團董事長蔡明忠昨（21）日表示，台灣仍處於整個全世界AI生態系最中心，占據關鍵產業地位，一舉把台灣推上世界舞台，他並樂觀看待台灣明年經濟表現也會很好。

2025台北馬拉松昨日登場，蔡明忠以行動力挺，今年第12度參賽台北馬。蔡明忠賽後接受媒體採訪，談及台灣經濟表現，他表示，預估台灣今年經濟成長率約7.5%，大家都一片看好，他記得今年年初受訪時認為今年經濟成長率會突破4%，已經是當時較高的數字，沒想到連他都預測錯誤，預測太低了，所以他認為明年也會很好。

蔡明忠也點出AI科技仍是未來主流。他說，「台灣還是在整個全世界AI生態系最中心，並隨著AI起飛，大家都覺得，AI會改變未來人類生活，包含工業、商業、服務業、健康產業等，都會因為AI得到很大的幫助。很高興我們台灣這些電子業前輩，積蓄這麼多年的實力，終於在這個AI（發展）的時候，一舉把台灣推上世界的舞台。」

蔡明忠今年第12度參加台北馬半馬賽事，儘管跑到最後幾百公尺左小腿抽筋，但還是順利完賽，他表示，「今年天氣太熱，所以沒怎麼練習，但這次應該是自己最後一馬了，因為明年就滿70歲，這種極限運動就留給年輕人去做，而他最後一次就是要享受，所以還是有照自己的（步調），每一個水站都有停下來補給，設定2小時45分完賽，確實有達到目標。」

蔡明忠認為，運動跟經營企業都需要「堅持」，他舉例，「護國神山」台積電創辦人張忠謀的精神就是「一以貫之」，從台積電創辦代工模式，就堅持到底，所以他很推薦大家去看張忠謀的自傳，看完以後應該對每一個人的事業、生活，都會有很大的收穫。

蔡明忠說，這幾天台北市街頭都看到一大堆跑友都在備戰，這種精神讓人看了非常感動，城市馬拉松就是代表一個城市的動力與活力，也希望台北市政府能支持活動繼續舉辦。

馬拉松 蔡明忠 AI

相關新聞

光電汰舊換新 經濟部推2優惠

為加速光電建置，經濟部明年起啟動太陽光電汰舊換新措施，鼓勵運轉十年以上案場汰舊換新採用高效率模組，增加裝置容量。經濟部祭...

地面複合型光電 擬簡化認定加速環評

立法院日前三讀通過環評法部分條文，限制光電開發，要求開發前應實施環評。經濟部官員說，光電本來就是低密度開發，在環評機制下...

蔡明忠：台灣處於世界AI生態系最中心 明年經濟會很好

富邦集團董事長蔡明忠昨（21）日表示，台灣仍處於整個全世界AI生態系最中心，占據關鍵產業地位，一舉把台灣推上世界舞台，他...

經發會重啟 聚焦擴大內需

行政院經濟發展委員會顧問會議自今年7月延後舉行後，即將重啟，據悉，政院將於明（23）日、30日召開兩場會議，明日為「包容...

行政院長卓榮泰「二上一下一平穩」目標 達陣

行政院長卓榮泰上任時，對於國家經濟發展提出「二上、一下、一平穩」目標，目前穩定達標。卓榮泰表示，財經政策以穩定為要，經濟...

複合型光電環評有望簡化 以便加速流程 推進農漁電共生

立法院日前三讀通過環評法部分條文，限制光電開發，要求開發前應實施環評。經濟部官員透露，光電本是低密度開發，將與環境部協商...

