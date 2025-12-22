快訊

6度威脅火攻雙北…警趕在「最後一天」前查獲 他已著手製炸彈

彈劾賴總統立院明排案 依法邀「被彈劾人」到立院說明

押了！北捷殺人案後台中男網路發「計畫」文遭逮 深夜裁定羈押

複合型光電環評有望簡化 以便加速流程 推進農漁電共生

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
立法院日前三讀通過環評法部分條文，限制光電開發，要求開發前應實施環評。圖／聯合報系資料照
立法院日前三讀通過環評法部分條文，限制光電開發，要求開發前應實施環評。圖／聯合報系資料照

立法院日前三讀通過環評法部分條文，限制光電開發，要求開發前應實施環評。經濟部官員透露，光電本是低密度開發，將與環境部協商，針對地面型複合式利用、附屬設施，爭取簡化或標準化的認定，以加速環評審查。

立法院會日前三讀通過環評法部分條文，增訂太陽光電系統條款，明訂位在國家風景區、地質敏感區、重要濕地、特定農業區；以及山坡地及水上，設一定以上裝置容量及面積的地面型及水面型等，共十類案場，開發前應實施環評，但排除屋頂型或規模較小的自用發電系統。

經濟部當時批評，此舉將造成合法光電廠商遭受重擊，且恐使綠能供應不足，而對經濟發展造成實質衝擊。

經濟部推動光電策略，向來是採屋頂型優先，地面型複合式利用為主。儘管新環評法不利光電發展，但經濟部未有要翻案的動作。因應新環評法，經濟部現與環境部協商，針對於地面型複合式利用採簡化、標準化認定，使漁電共生、農電共生能夠推進。

經濟部表示，過去光電環境影響的審查機制採分流進行，在環境敏感區如山坡地的大型案場走環評機制、漁電共生專區設置則走環境與社會檢核機制，均已分流設立明確規範與機制把關。這次修法未考量地面型光電以複合式利用為主，型態多元、申設程序及目的也各異，現在卻一致須走一到二年的環評程序。

經濟部官員說明，在環評法通過後，所謂屋頂型是指已取得建照及使用執照建物，屋頂型光電是確定不用經過環評；惟目前很多地面型是採複合式利用，例如在簡易農舍、或漁塭上架設簡易屋頂、地面型光電下種植作物，對於農場或漁塭屬附屬設施，希望有較簡易或標準化的認定，以加速環評流程。

舉例來說，部分偏遠地區居民或農漁民，在漁塭塭堤設置地面型光電，希望自發、自用以減少抽水等設備之用電成本，未來極易因裝置容量超過本次修法的100平方公尺（約10kw）上限，設置光電板也需委託環評廠商進行環境影響評估。

經濟部表示，未來若光電板設置距離靠近或僅有道路等公共設施相隔，此次修法強制將鄰近案場合併計算，漁塭等農業使用面積廣大且彼此相鄰，則須與鄰居合併為一案、協調設置，否則就要單獨進行環評程序，不免勞民傷財。

太陽光電 環評 經濟部

延伸閱讀

屋頂光電汰舊換新！經部祭躉購費率、補助、免環評 帶動1.3GW商機

逾300坪新建物設光電標準公告 須能承受17級強陣風

回響／曾文水庫旁茄苳村光電場停工 村民抗爭成功迎曙光

台南前議長郭信良再捲弊案起訴…光電場卡關 土地讓社宅包商濫倒廢土

相關新聞

光電汰舊換新 經濟部推2優惠

為加速光電建置，經濟部明年起啟動太陽光電汰舊換新措施，鼓勵運轉十年以上案場汰舊換新採用高效率模組，增加裝置容量。經濟部祭...

地面複合型光電 擬簡化認定加速環評

立法院日前三讀通過環評法部分條文，限制光電開發，要求開發前應實施環評。經濟部官員說，光電本來就是低密度開發，在環評機制下...

蔡明忠：台灣處於世界AI生態系最中心 明年經濟會很好

富邦集團董事長蔡明忠昨（21）日表示，台灣仍處於整個全世界AI生態系最中心，占據關鍵產業地位，一舉把台灣推上世界舞台，他...

經發會重啟 聚焦擴大內需

行政院經濟發展委員會顧問會議自今年7月延後舉行後，即將重啟，據悉，政院將於明（23）日、30日召開兩場會議，明日為「包容...

行政院長卓榮泰「二上一下一平穩」目標 達陣

行政院長卓榮泰上任時，對於國家經濟發展提出「二上、一下、一平穩」目標，目前穩定達標。卓榮泰表示，財經政策以穩定為要，經濟...

複合型光電環評有望簡化 以便加速流程 推進農漁電共生

立法院日前三讀通過環評法部分條文，限制光電開發，要求開發前應實施環評。經濟部官員透露，光電本是低密度開發，將與環境部協商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。