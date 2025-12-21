內政部公告 300坪以上新建物將強制設光電

快訊

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
太陽能示意圖。圖／AI生成
內政部日前公告建物強制設置太陽光電規定，維持預告版本，針對新建、增改建建築面積達1,000平方公尺（約300坪），每20平方公尺（約6坪）需設置1瓩（kW）光電，同時排除四大類建築適用。上路時間由行政院拍板。

立法院早在2023年6月就三讀通過《再生能源發展條例》，規定建築物新建、增建、改建達一定規模者，除特殊狀況外，應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備，何謂一定規模、一定裝置容量，則由內政部訂定子法。

經過兩年多研商，內政部在今年2月預告草案，除宗教殯葬類、危險物品類建築、受光不足、特殊用途等，其餘類別建築物皆應強制設置光電，日前，一度傳出內政部曾提出「退縮版」，僅強制要求公有建築及工廠必須設置，不過最終公告標準，與今年2月預告版本相差不大。

據內政部公告標準，新建建築物建築面積達1,000平方公尺以上，或建築物增建、改建時，增加的建築面積或變更屋頂面積達1,000平方公尺以上時，就列入強制設置太陽光電對象，每20平方公尺應設置1kW，即至少50 kW。

排除適用的建築有四大類，其中包含建築技術規則規定的E類建築（宗教殯葬）、I類建築（製造或儲存危險物品），以及受光條件不佳、或個案認定。

其中，受光條件不足，須經專業機構出具發電量模擬評定報告書，各縣市標準因地制宜，基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗、宜蘭、花蓮為每瓩全年發電量未達543度，台東為未達579度，其餘縣市為未達625度。

個案認定則須經建築主管機關認定不宜設置太陽光電發電設備。

