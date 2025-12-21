屋頂光電汰舊換新！經部祭躉購費率、補助、免環評 帶動1.3GW商機

為加速光電建置，經濟部2026年起啟動太陽光電汰舊換新措施，鼓勵運轉10年以上案場汰舊換新採用高效率模組，增加裝置容量。經濟部祭出兩大優惠，一是可享屋頂型建置光電板補助；二方面仍享有躉購費率之優惠；此外，屋頂型汰舊擔新不必環評。經濟部推估，這一波可帶動1.3GW光電商機。

國內光電推動遇挑戰，僅屋頂型光電較具社會共識。經濟部長龔明鑫上任後即宣布太陽光電汰舊換新想法，讓相同面積案場發電量倍增，擴大屋頂型光電裝置容量。

經濟部說明，太陽光電模組隨技術發展，發電效率已明顯提升，以2010年模組效率與現行技術相比，效率已提升50%以上，考量成本及發電量增加，經評估運轉10年以上案場較具有汰舊換新效益。

躉購費率仍是推動光電汰舊換新最大誘因。經濟部已預告，2026年光電躉購費率仍維持2025年水準，換言之，屋頂型光電依規模大小，明年每度躉購費率維持5.6~3.6度。此外，汰舊換新後，原本已簽定躉購容量可適用原先早期較高費率，新增加容量才適用新的躉購費率。

能源署官員舉例，屋頂型舊案場原來只能裝設100kW光電板，第11年汰舊換新後增至150kw，其中100kW在剩下10年可沿用較高的舊費率，僅新增50kW部分適用新費率。

能源署初步盤點，全台運轉逾10年屋頂型約800MW既有案場具投資效益，若上述皆汰舊換新，估將再增加500MW。以光電商機來看，這波汰舊換新可帶動1.3GW商機。

第二，官員表示，屋頂型汰舊換新亦可適用「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，適用於屋頂面積1,000平方公尺（約300坪）以下的私有建築物，每千瓦（kW）可獲補助3,000元，單案最高30萬元。

儘管立法院會先前經表決三讀通過環評法部分條文，限制光電發展，能源署官員強調，屋頂型太陽光電不必經過環評，可直接汰舊換新，程序簡單許多。