運輸業、醫院等納擴大碳盤查 115年上路

環境部明年起擴大碳盤查對象，包含服務業、運輸業、醫療機構及大專校院等約460餘家，明年起應於每年4月30日前完成前一年度的溫室氣體排放量盤查與登錄，提升溫室氣體治理能量。

環境部今年3月4日公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，涵蓋了服務業、運輸業、醫療機構及大專校院等多元行業特性與營運模式，擴大列管事業預估約460餘家，明年起加入碳盤查行列。

環境部強調，擴大碳盤查事業單位申報採「三不一沒有」原則，不會麻煩、不用委外、不須查驗、沒有要收碳費。

環境部並於19日修正發布「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」部分條文，協助擴大列管事業盤查更彈性。對於較小規模的逸散排放源，得採簡易方式盤查；另為降低事業盤查成本，若特約或加盟門市是由另一事業兼營，至少須盤查該門市的外購電力等能源間接排放量。

環境部說明，小規模逸散排放源包含冷氣或車用冷以及化糞池等，但這類逸散排放源雖然數量多，排放其實相當少，若要針對每一個逸散排放源去盤點，就會花很多時間，因此若是這類的逸散排放源第1年盤查完後，第2年就可以直接用第1年數字。

另外，擴大碳盤查對象中，有些企業擁有許多特約或加盟門市來執行業務，特約及加盟門市執行的業務可能較為單純，因此這次修法僅要求特約或加盟只要盤查其外購電力，以反映實際排放情形。

環境部提醒，擴大列管事業從明年起依規定在每年4月30日前完成前一年度的溫室氣體排放量盤查與登錄；盼逐步擴大並強化台灣溫室氣體排放源管理，提升溫室氣體治理能量。