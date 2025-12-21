快訊

北捷連續攻擊奪3命 中捷「長髮哥」悲痛發聲：忍著沒哭出來

運輸業、醫院等納擴大碳盤查 115年上路

中央社／ 台北21日電

環境部明年起擴大碳盤查對象，包含服務業、運輸業、醫療機構及大專校院等約460餘家，明年起應於每年4月30日前完成前一年度的溫室氣體排放量盤查與登錄，提升溫室氣體治理能量。

環境部今年3月4日公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，涵蓋了服務業、運輸業、醫療機構及大專校院等多元行業特性與營運模式，擴大列管事業預估約460餘家，明年起加入碳盤查行列。

環境部強調，擴大碳盤查事業單位申報採「三不一沒有」原則，不會麻煩、不用委外、不須查驗、沒有要收碳費。

環境部並於19日修正發布「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」部分條文，協助擴大列管事業盤查更彈性。對於較小規模的逸散排放源，得採簡易方式盤查；另為降低事業盤查成本，若特約或加盟門市是由另一事業兼營，至少須盤查該門市的外購電力等能源間接排放量。

環境部說明，小規模逸散排放源包含冷氣或車用冷以及化糞池等，但這類逸散排放源雖然數量多，排放其實相當少，若要針對每一個逸散排放源去盤點，就會花很多時間，因此若是這類的逸散排放源第1年盤查完後，第2年就可以直接用第1年數字。

另外，擴大碳盤查對象中，有些企業擁有許多特約或加盟門市來執行業務，特約及加盟門市執行的業務可能較為單純，因此這次修法僅要求特約或加盟只要盤查其外購電力，以反映實際排放情形。

環境部提醒，擴大列管事業從明年起依規定在每年4月30日前完成前一年度的溫室氣體排放量盤查與登錄；盼逐步擴大並強化台灣溫室氣體排放源管理，提升溫室氣體治理能量。

環境部 電力 規模

延伸閱讀

中小企碳健檢 落實雙軸轉型

115年教育新制一次看 無界大學延伸至30歲、學海惜珠放寬弱勢資格

「我們必須改變」 加拿大總理認無法實現溫室氣體減排目標

宜蘭淨零永續 縣府率先碳盤查示範通過國際查證、11村里獲低碳認證

相關新聞

本周台股／拉回是修正還是泡沫？專家有一眼辨識法則

台股上周五擺脫AI泡沫疑慮干擾而止跌，以2萬7696點作收，周指數下跌501點，跌幅1.78％，周K線翻黑，終止連三紅。台股上周走跌是漲多拉回？還是AI泡沫徵兆？分析師說，指數拉回是修正？抑或泡沫？其實一眼可辨。

流通商戰／超商咖啡渣黑金變綠金 製商品還省垃圾處理費

台灣每年喝掉37億杯咖啡，超商更已經是台灣銷售咖啡的最大通路，光是全家，每年銷售的倍數就在2億杯以上，推估7-ELEVEN也在4億杯以上。咖啡創造的黑金商機雖然為超商帶來大量的盈利，但煮咖啡剩餘的咖啡渣，要如何處理也成為難題。 過去咖啡渣都被當成垃圾處理掉，但這樣既不環保，處理費用也相當高，同時，更有相當多的縣市並不收超商垃圾，等於超商垃圾還要再花時間、心力與金錢才能處理完畢，對超商來說也造成店員額外的工作負擔。

1221 台灣168關鍵數字

財政部統計，11月出口640.5億美元、創歷年單月新高，年增56%，連續25個月正成長。對美國出口244.2億美元，較去...

1221 每周一勢重要圖表

經濟部統計處表示，台灣飲料店營業額持續穩健成長，隨著手搖飲及咖啡店據點增加、業者推出新品及聯名商品，2025年前十月營業...

外銷訂單估連十月成長 全年有望飛越7,000億美元

經濟部將於23日發布11月外銷訂單金額統計。因AI需求持續強勁，預估11月外銷訂單金額達667億美元至687億美元，年增...

服務業用AI 營收平均增5.4％

台灣商業服務業正邁入全新的智慧轉型階段，希望透過人工智慧（ＡＩ）提升效率、解決缺工問題。根據經濟部商業署統計，業者在導入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。