逾300坪新建物設光電標準公告 須能承受17級強陣風

中央社／ 台北21日電

內政部公告「建築物設置太陽光電發電設備標準」，規範新建、增建等建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上，應設太陽光電，且光電設備在颱風期間至少要能承受17級強陣風，同時排除宗教殯葬類等4類建築；實施日期由行政院訂定。

內政部先前指出，凡是新建的建物建築面積達1000平方公尺以上者，每20平方公尺即應設置1瓩的太陽光電發電設備。根據統計，雖僅占10%建照申請案件量，但其建築面積總和卻占全體80%，預估每年可增加66萬瓩（kW）裝置容量，最大相當於20萬戶家庭用電。

內政部與經濟部19日會銜公告「建築物設置太陽光電發電設備標準」，規範新建、或增建時增加的建築面積達1000平方公尺以上；或建物改建時變更屋頂面積達1000平方公尺以上，應設置太陽光電發電設備，且每20平方公尺應設置1瓩。

國土署官員指出，採認「建築面積」是指建築物實際占用地面的最大水平投影面積，簡單來說就是「一樓占地面積」通常會比「屋頂面積」更大。

舉例來說，若一棟新建物的建築面積達1000平方公尺，就要設50瓩容量光電，但經輸配電業認定應減免設置裝置容量者，得依其認定設置。

標準也規定，適用建築物範圍指A類（公共集會類）、B類（商業類）、C類（工業、倉儲類）、D類（休閒、文教類）、F類（衛生、福利、更生類）、G類（辦公、服務類）及H類（住宿類）為應設置太陽光電發電設備的建築物。

同時，標準並排除4類建物，首先是考量傳統信仰、殯葬文化建物特殊性，排除E類（宗教、殯葬類）建物；第2，考量公共安全與危險性而排除I類（危險物品類）建物；第3，排除經建築主管機關認定因構造、使用用途特殊或其他情形，顯然不宜設置太陽光電發電設備者；第4，排除受光條件不足的建物。

針對受光條件不足的認定基準，規範指出，若每瓩全年發電量未達標準，並經指定評定專業機構出具發電量模擬評定報告書，得免依此規定設置太陽能板；至於各縣市全年發電量的標準，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣為543度；台東縣579度；其餘直轄市與縣市為625度。

國土署官員指出，主要考量愈往北部陽光愈少以及裝設太陽能板效益等，才會設定受光條件。舉例來說，若台北市一棟建築面積超過1000平方公尺的新建物，經指定的專業機構評定每瓩全年發電量標準少於543度，這棟新建物就不用裝設太陽能板。

規範明定，考量近年極端氣候頻繁，且台灣易受颱風侵襲，而太陽光電發電設備多設置於高樓層，承受風力更強，因此明定太陽光電發電設備模組產品應取得財團法人全國認證基金會認可實驗室出具符合國家標準或國際標準的試驗報告，且發電設備模組耐風荷重規格為5400帕斯卡以上，颱風期間必須可以承受至少17級強陣風；另也規範電路設計須具備獨立運作功能。

建築 建物

相關新聞

本周台股／拉回是修正還是泡沫？專家有一眼辨識法則

台股上周五擺脫AI泡沫疑慮干擾而止跌，以2萬7696點作收，周指數下跌501點，跌幅1.78％，周K線翻黑，終止連三紅。台股上周走跌是漲多拉回？還是AI泡沫徵兆？分析師說，指數拉回是修正？抑或泡沫？其實一眼可辨。

流通商戰／超商咖啡渣黑金變綠金 製商品還省垃圾處理費

台灣每年喝掉37億杯咖啡，超商更已經是台灣銷售咖啡的最大通路，光是全家，每年銷售的倍數就在2億杯以上，推估7-ELEVEN也在4億杯以上。咖啡創造的黑金商機雖然為超商帶來大量的盈利，但煮咖啡剩餘的咖啡渣，要如何處理也成為難題。 過去咖啡渣都被當成垃圾處理掉，但這樣既不環保，處理費用也相當高，同時，更有相當多的縣市並不收超商垃圾，等於超商垃圾還要再花時間、心力與金錢才能處理完畢，對超商來說也造成店員額外的工作負擔。

1221 台灣168關鍵數字

財政部統計，11月出口640.5億美元、創歷年單月新高，年增56%，連續25個月正成長。對美國出口244.2億美元，較去...

1221 每周一勢重要圖表

經濟部統計處表示，台灣飲料店營業額持續穩健成長，隨著手搖飲及咖啡店據點增加、業者推出新品及聯名商品，2025年前十月營業...

外銷訂單估連十月成長 全年有望飛越7,000億美元

經濟部將於23日發布11月外銷訂單金額統計。因AI需求持續強勁，預估11月外銷訂單金額達667億美元至687億美元，年增...

服務業用AI 營收平均增5.4％

台灣商業服務業正邁入全新的智慧轉型階段，希望透過人工智慧（ＡＩ）提升效率、解決缺工問題。根據經濟部商業署統計，業者在導入...

