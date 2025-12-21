AI狂潮推動 我去年研發經費首破兆 企業占近9成

全球吹起人工智慧（ＡＩ）狂潮，新興科技應用加速ＡＩ基礎設施布建，推升我半導體及相關科技業研發動能。國科會最新統計指出，二○二四年我國企業及政府投入研發經費首度突破兆元、達一兆四九三億元，占國內生產毛額（ＧＤＰ）比重來到百分之四點一。

整體研發經費中，企業投入的研發經費達到八九八六億元，占百分之八十五點六，創下新高。其中，科學園區在民間企業研發扮演要角，光是科學園區廠商的研發經費就高達有四二六八點四億元，占比高達百分之四十七點五。

綜觀過去十年，科學園區研發投入占我企業研發投入比重，二○一三年比重約百分之卅五點九，二○二二年比重一度最高來到百分之四十七點六，但二○二三年回降至百分之四十六點七，二○二四年又回升到百分之四十七點五。簡言之，目前有近半研發經費來自科學園區。

外界認為，科學園區中，台積電應該是全國研發貢獻最大的公司。根據二○二三年統計，台積電投入研發經費高達一七八七億元，占二○二三年全國研發經費將近兩成。各界預期，台積電二○二四年研發經費還會再成長。

國科會指出，從統計數據來看，這波研發創新是由大規模企業帶動。規模「五百人以上」的大企業投入研發經費占比高達百分之八十二點四，較上年增加○點七個百分點，規模「兩百五十至四九九人」企業投入研發經費占比僅百分之七點二，規模「二四九人以下」企業投入研發經費則占百分之十點四。

國科會分析，二○二四年我國研發經費及人力持續成長，可能受惠於全球景氣復甦及內外需求動能恢復，並由大型企業研發動能擴散至相關產業，帶動產業鏈研發；政府研發投入增幅亦達近年新高，顯示公私部門共同推升研發量能，以確保我國在國際科技競爭中保持領先優勢。