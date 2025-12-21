聽新聞
AI狂潮推動 我去年研發經費首破兆 企業占近9成

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

全球吹起人工智慧（ＡＩ）狂潮，新興科技應用加速ＡＩ基礎設施布建，推升我半導體及相關科技業研發動能。國科會最新統計指出，二○二四年我國企業及政府投入研發經費首度突破兆元、達一兆四九三億元，占國內生產毛額（ＧＤＰ）比重來到百分之四點一。

整體研發經費中，企業投入的研發經費達到八九八六億元，占百分之八十五點六，創下新高。其中，科學園區在民間企業研發扮演要角，光是科學園區廠商的研發經費就高達有四二六八點四億元，占比高達百分之四十七點五。

綜觀過去十年，科學園區研發投入占我企業研發投入比重，二○一三年比重約百分之卅五點九，二○二二年比重一度最高來到百分之四十七點六，但二○二三年回降至百分之四十六點七，二○二四年又回升到百分之四十七點五。簡言之，目前有近半研發經費來自科學園區。

外界認為，科學園區中，台積電應該是全國研發貢獻最大的公司。根據二○二三年統計，台積電投入研發經費高達一七八七億元，占二○二三年全國研發經費將近兩成。各界預期，台積電二○二四年研發經費還會再成長。

國科會指出，從統計數據來看，這波研發創新是由大規模企業帶動。規模「五百人以上」的大企業投入研發經費占比高達百分之八十二點四，較上年增加○點七個百分點，規模「兩百五十至四九九人」企業投入研發經費占比僅百分之七點二，規模「二四九人以下」企業投入研發經費則占百分之十點四。

國科會分析，二○二四年我國研發經費及人力持續成長，可能受惠於全球景氣復甦及內外需求動能恢復，並由大型企業研發動能擴散至相關產業，帶動產業鏈研發；政府研發投入增幅亦達近年新高，顯示公私部門共同推升研發量能，以確保我國在國際科技競爭中保持領先優勢。

經部辦歐盟強迫勞動法規說明會 逾300家業者參加

企業人權已成貿易障礙議題。為協助我國企業掌握國際保護勞動權之政策及法規趨勢於17日舉辦「歐盟禁止強迫勞動產品規章說明會」...

服務業用AI 營收平均增5.4％

台灣商業服務業正邁入全新的智慧轉型階段，希望透過人工智慧（ＡＩ）提升效率、解決缺工問題。根據經濟部商業署統計，業者在導入...

美股耶誕行情 專家提醒留意債市

科技股十九日反彈，帶動美國股市連續二日上漲，投資人湧現逢低買氣，似有替「耶誕老人行情」暖身的意味。

年輕人不加班、兼差打帶跑成常態 雇主還能一成不變？

「年輕人下班後就不回LINE」、「請他加班因兼差直接拒絕」近年來不少調查指出雇主對年輕世代工作態度有意見，年輕人動輒閃辭的高流動率也讓雇主感歎「留不住人」。面對年輕世代兼差斜槓的新趨勢，加上缺工的困境，雇主還能一成不變嗎？

響應總統打造台灣之盾、強化國防韌性 卓揆：軍工業躍經濟新藍海

主計總處預估台灣今年經濟成長率將達7.37％，明年可達3.54％。行政院長卓榮泰昨（19）日表示，政府審慎樂觀看待明年經...

